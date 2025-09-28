67% поляків підтримують збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО, - опитування

Більшість поляків вважають, що країни НАТО повинні збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Про це свідчить опитування SW Research на замовлення Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасників опитування запитали, чи повинні країни НАТО збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір країн-членів.

67% респондентів відповіли "так". 8,7% опитаних сказали, що "ні".

Ще 24,2% поляків вибрали відповідь "важко сказати/не маю думки".

Автори дослідження зауважили, що за збиття російських винищувачів частіше виступають чоловіки (73,4%) ніж жінки (61,3%). Крім того, підтримка таких дій зростає також із віком.

У віковій групі до 24 років за збиття російських літаків висловилися 54,7% опитаних. Натомість серед осіб, старших за 50 років, відповідь "так" вибрали 70,3%.

