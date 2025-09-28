УКР
67% поляків підтримують збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО, - опитування

винищувач рф

Більшість поляків вважають, що країни НАТО повинні збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Про це свідчить опитування SW Research на замовлення Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасників опитування запитали, чи повинні країни НАТО збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір країн-членів.

67% респондентів відповіли "так".  8,7% опитаних сказали, що "ні".

Ще 24,2% поляків вибрали відповідь "важко сказати/не маю думки".

Автори дослідження зауважили, що за збиття російських винищувачів частіше виступають чоловіки (73,4%) ніж жінки (61,3%). Крім того, підтримка таких дій зростає також із віком.

У віковій групі до 24 років за збиття російських літаків висловилися 54,7% опитаних. Натомість серед осіб, старших за 50 років, відповідь "так" вибрали 70,3%.

67% підтримують суверенітет. Небагато.
показати весь коментар
28.09.2025 02:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DKv-yj5CyXI

рашистські безпілотники бараздят прастори над єергокомплексами Фінляндії... НАТО підтягує свої війська до кордонів РФ
показати весь коментар
28.09.2025 02:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2N1GNJI4c5Q

це Radio Te Times про українськый фронт новини , 27-го вересня
Читайте відгуки - цікава статистика підтримки
показати весь коментар
28.09.2025 02:49 Відповісти
все-таки під новинами не українського блогера ,а поважного радіо Королівства... реагують британці - щиро ...
показати весь коментар
28.09.2025 02:54 Відповісти
 
 