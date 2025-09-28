Силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 28 сентября российские оккупанты ударили по Украине 595 дронами и 48 ракетами. Украинской ПВО удалось сбить 611 из 643 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы.

В общем, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Кача - ВОТ Крыма;

2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской обл;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;

38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. - РФ;

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Основное направление удара - столица Украины, город Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что сбила ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:

566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";

35 крылатых ракет Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

Как сообщалось, враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевщины и Винницкой области, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники.

Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры.

По состоянию на 8:30 28 сентября 2025 года вследствие массированной атаки РФ на Киев подтверждено 10 раненых. По обновленным данным, известно о 4 погибших.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

