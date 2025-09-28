РУС
2 295 21

Силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 28 сентября российские оккупанты ударили по Украине 595 дронами и 48 ракетами. Украинской ПВО удалось сбить 611 из 643 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

В общем, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

  • 593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Кача - ВОТ Крыма;
  • 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской обл;
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;
  • 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. - РФ;
  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Основное направление удара - столица Украины, город Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что сбила ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:

  • 566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
  • 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";
  • 35 крылатых ракет Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

Работа ПВО 28 сентября: ПВО сбила дроны и ракеты

По состоянию на 8:30 28 сентября 2025 года вследствие массированной атаки РФ на Киев подтверждено 10 раненых. По обновленным данным, известно о 4 погибших.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

Топ комментарии
+5
Дуже добрий відсоток збиття.
28.09.2025 11:15 Ответить
+3
так воно ж так поспішало відосик записати що мабуть обісралося по дорозі .."дайте я ..дайте я ...я перший перший"
28.09.2025 11:20 Ответить
+3
тоді коли будемо добувати стільки само нафти газу золота алмазів та інше

добре запам'ятайте - воюють економіки, військові (на Боже нашим здоров'я) тільки стріляють
28.09.2025 11:37 Ответить
Дуже добрий відсоток збиття.
28.09.2025 11:15 Ответить
а Оманська Гнида казала про 500 .. Найвеличніша Гнида так поспішала пробздітися в етері

що ляпала своїм брехливим анусом на роті аби що

"Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст - майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди"", - йдеться у дописі. Джерело: https://censor.net/ua/n3576586
28.09.2025 11:18 Ответить
Неголена оманська триндичиха вранці сказала "майже 500".
Поспішиш - людей насмішиш (а він у цьому питанні - профі).
28.09.2025 11:18 Ответить
так воно ж так поспішало відосик записати що мабуть обісралося по дорозі .."дайте я ..дайте я ...я перший перший"
28.09.2025 11:20 Ответить
А коли вже ми нарешті будемо наносити удари по росії такою кількістю і різновидом засобів ураження? Щодня та щоночі, щоб москалі відчували само те, що відчуваємо ми українці, та наші діточки. Чи будемо далі тільки приймати і слухати чергове "потужне" бла-бла-бла?
28.09.2025 11:21 Ответить
Поки на чолі країни буде верховний ухилянт,який знов привів до влади ригівських мародьорів зє&к°,що може змінитися?!
28.09.2025 11:28 Ответить
тоді коли будемо добувати стільки само нафти газу золота алмазів та інше

добре запам'ятайте - воюють економіки, військові (на Боже нашим здоров'я) тільки стріляють
28.09.2025 11:37 Ответить
Ніколи. Бо і нас замість Президента - й*бана імпотентна пердяча ротом хрипата макака. І 4 роки війни це дуже добре показали. ППО респект, постраждалим - співчуття, кацапні і зеленій мерзоті - прокляття на вікі вічні. Горіть, тварі, в Пеклі, що б ви своїх дітей ховали-не перховали, що б ви своєю ж кров'ю захлинулися.
28.09.2025 11:52 Ответить
Тоді, коли до цього долучаться всі а не будуть чекати на чудо, чи на те що хтось там щось зробить
28.09.2025 12:18 Ответить
мда після попалених цапських літаків не вірю що не можуть єлабугу спалити
28.09.2025 11:29 Ответить
два "кінжала" і 2 кр прилетіли на славнозвісний аеродром..
28.09.2025 11:30 Ответить
Це з офiцiозу?
28.09.2025 11:32 Ответить
Привіт,пане Шамов. Не,не з офіціозу,на власні вуха чув..В 2.30-2.32 прилетіли "кинжали",а біля шостої-кр..
28.09.2025 11:46 Ответить
https://tsn.ua/********/unochi-khmelnychchynu-rozryvaly-vybukhy-2921963.html Уночі Хмельниччину розривали вибухи



ТСН

https://tsn.ua › Укрaїнa



·https://tsn.ua/********/unochi-khmelnychchynu-rozryvaly-vybukhy-2921963.html Перевести эту страницу

4 часа назад - Росіяни атакували Хмельницьку область. Місцева влада поки що не надає деталей, але запевняє, що жертв та постраждалих немає.
28.09.2025 11:54 Ответить
Українців щодня вбивають рузкіє -- але винен в цьому президент.

Кожен, хто це пише -- їбучий кацапідарський бот.
Модератору цензора достатньо відкласти пончик 🍩 і каву, пройтися цією гілкою і забанити рузкіх підарасів навічно.
Спостерігаємо.
28.09.2025 11:33 Ответить
Стидаюся запитати... Але ж бо, ви такий вiдвертий, ондого. Будьте ласка. , пане, а чи не сказали б ви нам, за кого ви проголосував на виборах Президента...
28.09.2025 11:37 Ответить
Лайно зебільне, ваші дебільні висери коментувати, це себе не поважати. Це на ваших руках кров усіх загиблих у цієї війні, живи тепер з цим, дегенерат!
28.09.2025 11:55 Ответить
Neo Matrix овца кремлёвско-зелёная, ты спецом как и оманская гнида не отличаешь Русь от россии?
28.09.2025 12:14 Ответить
Складаеться враження, що кацапи вибрали тактику просуватися пiд час своiх шахедних нальотiв, коли вiдволiкаються на шахеди нашi дрон-оператори.
28.09.2025 11:34 Ответить
Останній час не повідомляють про взліт "тушок"і пуски ракет.Сьогодні в 2.30 завили сирени,а через 2хв.гепнуло,через хв. ще раз..Це "кинжали",а в 6 ранку прильот 2 кр. без попередження навіть в додатку..
28.09.2025 11:38 Ответить
 
 