РФ атаковала Украину почти 500 БПЛА и более 40 ракетами, в частности "Кинжалами", - Зеленский

Основными направлениями российского удара в ночь на 28 сентября были Киев и область, Запорожье, Хмельнитчина, Сумщина, Одесщина. Москва заслуживает только жесткого давления мира в ответ на атаки по Украине.

"Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские "Шахеды", - говорится в заметке.

Вследствие обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети.

Под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Все необходимые службы работают на местах.

"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на прочную реакцию США, Европы, "Семерки", "Двадцатки", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевщины и Винницкой области, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники.

Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры.

По состоянию на 8:30 28 сентября 2025 года вследствие массированной атаки РФ на Киев подтверждено 10 раненых. По обновленным данным, известно о 4 погибших.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

