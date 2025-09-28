РФ атаковала Украину почти 500 БПЛА и более 40 ракетами, в частности "Кинжалами", - Зеленский
Основными направлениями российского удара в ночь на 28 сентября были Киев и область, Запорожье, Хмельнитчина, Сумщина, Одесщина. Москва заслуживает только жесткого давления мира в ответ на атаки по Украине.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские "Шахеды", - говорится в заметке.
Вследствие обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети.
Под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Все необходимые службы работают на местах.
"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на прочную реакцию США, Европы, "Семерки", "Двадцатки", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевщины и Винницкой области, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники.
Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры.
По состоянию на 8:30 28 сентября 2025 года вследствие массированной атаки РФ на Киев подтверждено 10 раненых. По обновленным данным, известно о 4 погибших.
В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.
справа гундосого статиста доповідати та марафонити.
про відплату в омані не домовлялися!!!
Майже 500 БпЛА та понад 40 ракет росія запустила по Україні сьогодні. Атака тривала більше 12 годин.
Київ: 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.
Запоріжжя: 27 поранених, серед яких троє дітей.
Люди продовжують звертатися за допомогою медиків.
Загалом в Україні мінімум 40 поранених, у т.ч. діти.
Найщиріші співчуття всім постраждалим родинам.
Україна знову під масованою атакою рашистів. Найбільше дісталося Києву та Запоріжжю. Є прильоти і в інші міста країни. Але столиці сьогодні дісталося найбільше. Мені здається, що в Києві це була одна з найбільших комбінованих атак. На Борщаговці цілу вулицю зруйновано. А було все - і шахеди, і ракети.
Можна подякувати ППО, що зменшили кількість прильотів.
Єдине, що рашисти розуміють - це сила.
Можна було б дати удар у відповідь з тих 3000 ракет, що обіцяв Зеленський, але їх немає. Обіцянка є, а ракет немає.
Україна може продавати зброю, з якою армія не має дефіциту: Зеленський про експорт зброї. За словами презЕдента, експорт буде контрольованим, а на продаж підуть надлишки зброї, що виробляється в Україні.
Ню-ню. А якої зброї у нас немає в дефіциті? ***, що він несе...
Чергові «травневі шашлики».
Без ударів у відповідь, без ефективних атак по Москві ми результату не отримаємо. Так, є враження по НПЗ на Росії і вони дают свій ефект. Але удари потрібно збільшувати, масштабувати і вони повинні стати ракетними. Це те, що нам треба, щоб на Росії зрозуміли, що за кожен подібний обстріл буде відповідь. А поки у відповідь лунають лише обіцянки Зеленського і казки про виробництво 7 Фламіндичів на добу.
Казками рашистів не покарати.
Борислав Береза
тому що рожеву фарбу так і не знайшли!
а, білої навалом. краще навіть жовтої!
назвуть: "сеча в очі"!
ключове: золотий!
безугла не статист. безугла чесний правдоруб!
ненавидить зсу і особисто сирського.
до речі, зе!гніда так само ненавидить зсу, але дуже дуже сцикує.
мабуть здогадується, що на нього чекає, на наступний день після відміни військового стану....