РУС
2 181 38

РФ атаковала Украину почти 500 БПЛА и более 40 ракетами, в частности "Кинжалами", - Зеленский

Зеленский об обстреле Россией Украины 28 сентября

Основными направлениями российского удара в ночь на 28 сентября были Киев и область, Запорожье, Хмельнитчина, Сумщина, Одесщина. Москва заслуживает только жесткого давления мира в ответ на атаки по Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские "Шахеды", - говорится в заметке.

Вследствие обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети.

Под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Все необходимые службы работают на местах.

"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на прочную реакцию США, Европы, "Семерки", "Двадцатки", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевщины и Винницкой области, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники.

Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве 5 человек госпитализировали, есть разрушения жилой инфраструктуры.

По состоянию на 8:30 28 сентября 2025 года вследствие массированной атаки РФ на Киев подтверждено 10 раненых. По обновленным данным, известно о 4 погибших.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, вследствие вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

Автор: 

Зеленский Владимир (22072) Киев (26151) обстрел (29722) война в Украине (6312)
Топ комментарии
+10
О, вилізло з бункера, буде зараз балаболістичною ракетою грозитись, тремтіть диктатори по всьому світу
показать весь комментарий
28.09.2025 10:22 Ответить
+10
мразота Оманська Гнида
показать весь комментарий
28.09.2025 10:27 Ответить
+10
Ще більше вечірніх відосиків - ось патужна відповідь найвеличнішого лідора **********
показать весь комментарий
28.09.2025 10:28 Ответить
Статист - відплата ж буде? - чи ми тільки потужно приймаєм?
показать весь комментарий
28.09.2025 10:22 Ответить
ну, ви як скажате!
справа гундосого статиста доповідати та марафонити.
про відплату в омані не домовлялися!!!
показать весь комментарий
28.09.2025 10:27 Ответить
Черговий терор росії проти України. Росія била сьогодні по Києву і по іншим українським містам.
Майже 500 БпЛА та понад 40 ракет росія запустила по Україні сьогодні. Атака тривала більше 12 годин.
Київ: 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.
Запоріжжя: 27 поранених, серед яких троє дітей.
Люди продовжують звертатися за допомогою медиків.
Загалом в Україні мінімум 40 поранених, у т.ч. діти.
Найщиріші співчуття всім постраждалим родинам.
Україна знову під масованою атакою рашистів. Найбільше дісталося Києву та Запоріжжю. Є прильоти і в інші міста країни. Але столиці сьогодні дісталося найбільше. Мені здається, що в Києві це була одна з найбільших комбінованих атак. На Борщаговці цілу вулицю зруйновано. А було все - і шахеди, і ракети.
Можна подякувати ППО, що зменшили кількість прильотів.
Єдине, що рашисти розуміють - це сила.
Можна було б дати удар у відповідь з тих 3000 ракет, що обіцяв Зеленський, але їх немає. Обіцянка є, а ракет немає.
Україна може продавати зброю, з якою армія не має дефіциту: Зеленський про експорт зброї. За словами презЕдента, експорт буде контрольованим, а на продаж підуть надлишки зброї, що виробляється в Україні.
Ню-ню. А якої зброї у нас немає в дефіциті? ***, що він несе...
Чергові «травневі шашлики».
Без ударів у відповідь, без ефективних атак по Москві ми результату не отримаємо. Так, є враження по НПЗ на Росії і вони дают свій ефект. Але удари потрібно збільшувати, масштабувати і вони повинні стати ракетними. Це те, що нам треба, щоб на Росії зрозуміли, що за кожен подібний обстріл буде відповідь. А поки у відповідь лунають лише обіцянки Зеленського і казки про виробництво 7 Фламіндичів на добу.
Казками рашистів не покарати.
Борислав Береза
показать весь комментарий
28.09.2025 10:35 Ответить
Ще більше вечірніх відосиків - ось патужна відповідь найвеличнішого лідора **********
показать весь комментарий
28.09.2025 10:28 Ответить
ЩАС ФЛАМІНГО ПОТУЖНО ПЕРЕМЕНУЄМ В ПЕЛІКАНО І ВФСЬО ,,, ПОТУЖНИЙ ПОТУЖНЄНЄЦ ,,,
показать весь комментарий
28.09.2025 10:29 Ответить
Як цей Криворогатінський дегенерат ****** ...
показать весь комментарий
28.09.2025 10:30 Ответить
Тока по чесноку, пане, голосували руками й ногами за нього? Чи ви з когорти ждунiв, не голосували ваапше?
показать весь комментарий
28.09.2025 10:52 Ответить
+++
показать весь комментарий
28.09.2025 10:54 Ответить
а, знаєте чому?
тому що рожеву фарбу так і не знайшли!
а, білої навалом. краще навіть жовтої!
назвуть: "сеча в очі"!
показать весь комментарий
28.09.2025 10:46 Ответить
Де? шо? коли? мабуть, я щось пропустив. Так шо, це правда , шо вава на пiв ставки статистом пристроiвся лабать?
показать весь комментарий
28.09.2025 10:41 Ответить
О, вилізло з бункера, буде зараз балаболістичною ракетою грозитись, тремтіть диктатори по всьому світу
показать весь комментарий
28.09.2025 10:22 Ответить
Статист нам розповів скількома ракетами і дронами атакувала росія Україну. А що ми? Як там справи у міндічів, покакали? Вистачає їм вкрадених грошей з ракетної і дронової програми? Головне, щоб в оточення Боневтіка було все гаразд, а українці якось переб'ються.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:24 Ответить
покакали в золотий унітаз!!!
ключове: золотий!
показать весь комментарий
28.09.2025 10:28 Ответить
Груша глупа,ти ж покакуняло.
показать весь комментарий
28.09.2025 11:14 Ответить
Такими темпами пересічних вистачить ще надовго, загрози втратити владу нема, і це головне.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:53 Ответить
мразота Оманська Гнида
показать весь комментарий
28.09.2025 10:27 Ответить
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ----ВИ Ж НЕ ПРЕС -СЕКРЕТАР, ВИКОНУЙТЕ СВОЇ ОБОВЯЗКИ ПО ЗАХИСТУ НАС ,А НЕ ВІДВОЛІКАЙТЕСЬ НА ВІДОСИКИ,Невже біля президента немаж притомних людей і прямо не скаде---ВО це не ваша робота.Займайтесь захистом держави.Хотя я розумію що важко щось робити по керування державою коли не знаєш як. А іще потрібно"наступити собі на горло" і думати не про вибори.а залучити всіх і опозицію в тому числі до відсічі фашистів---москалів.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:32 Ответить
Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. адже я, як прорашистський слуга, тиснути не можу ,і не маю особливо чим ,крім щоденного словесного поносу, а світ не хоче особливо допомагати Україні .знаючи мене.як прорашистського слугу в Україні , котрий те і робить.що плодить корупцію.котра є найкращий помічник рашисту.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:34 Ответить
Де наша "паляниці", "пузаті чи довгі Нептуни"? Де врешті 3000 балістики і потужні "Фламінго"? Скільки можна брехати? Ворог кожного дня знищує інфраструктуру, яку будували наші батьки, діди і прадіди, вбиває людей, які залишилися і не виїхали за кордон, захищають нашу Неньку, а ти порозставляв на ключові посади корупціонерів і тирите кожного дня безбожно. Розікрали всю західну допомогу і вони побачивши тут бьезпредєл і хуцпу, відпормовилися так допомагати, як допомагали в перші роки війни. Якби ти не лізло до того, що побудували попередники, то мабуть і ворог не напав повномасштабно 22.02.2022 року.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:35 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 10:43 Ответить
а ще є довгий "Піздун"
показать весь комментарий
28.09.2025 10:47 Ответить
Коли ти мразота розкажеш про атаку московії нашими ракетами? БРЕХЛО,МОРОДЕР,ЗРАДНИК,а не президент!!!!!
показать весь комментарий
28.09.2025 10:35 Ответить
Шо там Військо Польське з фермерами-блокувавальниками, сильно напружились?
показать весь комментарий
28.09.2025 10:39 Ответить
Ну, і про передвиборчий раж. У зелених ішаків все, я завжди, просто. Навіть примітивно. Вилазить на публіку головний зе-ішак, і втаємничено хрипить про те, що попросив у Трумпа диво-зброю, почувши про яку Пу злякається, і піде на переговори. "Ми навіть не будемо застосовувати цю зброю, натякнемо, що вона у нас є", і Пу нікуди не дінеться. От зелене стадо жде, коли Пу злякається, і паралельно готується до виборів. Всі ж пам'ятають, як Шмигль не заклав витрати на оборону на осінь 2024-го, бо в ОП сказали, що до цього часу бойові дії закінчаться. Наглухо одбиті тварюки.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:42 Ответить
Паскудний статист у безмозглоi хлiб вiдбирае. Гопник якийсь. Ё-пэ-рэ-сэ-сэ-тэ, чи зайнятися чим подобае йолоп не годен?
показать весь комментарий
28.09.2025 10:45 Ответить
ну, навіщо ви так про мар'яну!
безугла не статист. безугла чесний правдоруб!
ненавидить зсу і особисто сирського.
до речі, зе!гніда так само ненавидить зсу, але дуже дуже сцикує.
мабуть здогадується, що на нього чекає, на наступний день після відміни військового стану....
показать весь комментарий
28.09.2025 10:50 Ответить
То шо вiйськовi взяли в розробку, так сам бог велiв(кондом стравив вiйськових з цивiльними, вiйськових з вiйськовими, через ТЦК).... Карл чуеш, пiд час вiйни поц грае на ворога.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:56 Ответить
Тю, чуть не забув. А нахiба б дурачьок утримував мендельшу, чи безтолкову, якби вони не були плiткарками-статистками-"iнтригантками", як ото пацан на атасi, тiпо, вискочив наперед, загрубив в понятiях i назад, в кубло, най тепер старшенькi тьорки труть? Навiть книжки про це копiпастили.
показать весь комментарий
28.09.2025 11:04 Ответить
Давно час міняти це горе. Його безталанне президентсво. Мав можливість недопустити війну, мав час підготуватись до нападу, мав шанс прийнятно завершити війну натомість заборонив переговори. Мав сотні млрд на свої ракети. і нічого, кругом лажа смерть і сраколизи з опричниками.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:50 Ответить
Будьте любезны. Ваше видение, как он мог не допустить войны?
показать весь комментарий
28.09.2025 11:00 Ответить
Думати, як не допустити війни, це справа президента, а вчителя, як вчити дітей, медика, як лікувати, будівельника, як будувати і т. д. Не потрібно в президента відбирати його хліб, коли всі будуть за нього робити його роботу. Так, що не допущення війни, це прерогатива президента
показать весь комментарий
28.09.2025 11:08 Ответить
Пане, скрупульозне запитання. Тiльки задайте його янелоху, адже це вiн включав Трампа, коли тягався з Порохом, стосовно Мiнських домовленностей, мовляв, якби я був президентом, то iх не було б i Крим не здав би... Та згодом Чонгар поц розмiнував... i тодi вже понеслося...
показать весь комментарий
28.09.2025 11:16 Ответить
а ну, а ну про прийнятне завершення війни трішки подрібніше.. здається у вас є скритий талант їблана
показать весь комментарий
28.09.2025 11:08 Ответить
Який до сраки тиск??? Х&ярити потрібно по масквабаду. Де ті тисячі обіцяних безпілотників, сотні фламінгів? Пішли слідом за мільйоном дерев??? ****@боли.....
показать весь комментарий
28.09.2025 10:52 Ответить
Петушок оманский.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:57 Ответить
"РФ атакувала Україну майже 500 БпЛА та понад 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", - блогер розповів,скільки прилетіло на 28 вересня.Але його більше обурують "угорські"-аж два їх залетіло і зникли в невідомому напрямку:сварка на вищому рівні.
показать весь комментарий
28.09.2025 11:04 Ответить
таке враження що цей хриплоголосий чувачок....нас просто винищує....
показать весь комментарий
28.09.2025 11:09 Ответить
А ми у відповідь вдарили довгими нептунами,фламінго,на паперіі більшим крадівництвом,сказаа президент.
показать весь комментарий
28.09.2025 11:13 Ответить
 
 