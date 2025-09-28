РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
Путин должен почувствовать опасность продолжения войны, - Сибига о массированной атаке РФ

Киевская область после обстрела

Россия в ночь на воскресенье, 28 сентября, осуществила очередную массированную воздушную атаку на украинские города, когда люди спали.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять - сотни дронов и ракет, разрушенные жилые дома и погибшие и раненые среди мирного населения. Мы должны максимально повысить цену дальнейшей эскалации для России", - говорится в сообщении.

По его словам, Путин должен понимать: каждая такая атака приближает его к тому моменту, когда все российские активы будут задействованы для усиления обороны Украины, остальные "теневые" танкеры, их капитаны, порты, энергетика и банки окажутся под санкциями, а Украина получит дополнительные пакеты сдерживания.

Также читайте: Польша поднимала истребители из-за ночной комбинированной атаки России по Украине

"Путин должен почувствовать опасность продолжения этой войны - лично для себя, для карманов своих приспешников, для своей экономики и для своего режима. Только это может заставить его остановить эту бессмысленную войну", - отметил Сибига.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

обстрел (29722) ракеты (3725) Сибига Андрей (661) дроны (4835)
О! А ось і потужне сотрясання повітря під'їхало. Потужні "Помстимося!" Словоблуди нікчемні, не здатні на реальні справи. Влада ораторів, а не воїнів..
28.09.2025 10:02 Ответить
перша балаболістична ракета пішла)
28.09.2025 10:13 Ответить
Та що ж вам, пики в камеру не влазять, крипта гаманці рве, Дубаї ждуть-не дождуться. Пи...діти та й все.
Люди й діти гинуть.
А ви, мразі, завжди виходите цілі і ще багатші.
Заваліть свої п...даки, мразі
28.09.2025 10:03 Ответить
******** тупоголові.....
28.09.2025 10:04 Ответить
генератор потужності
28.09.2025 10:06 Ответить
якийсь нерадісний ранок, жодного обнульованого кацапського нпз чи завода... . ССО...
28.09.2025 10:07 Ответить
"Ми маємо максимально підвищити ціну подальшої ескалації для росії" - так п...здуй до свого очільника зеленого обдолбаного недоумка та сідайте разом на рожеві фламінго і на мАскву
28.09.2025 10:07 Ответить
Заяви, заяви, заяви. І ще погрози. "Ми от ... як ...!" Дрони в НПЗ - це комар на слоні. І до мацкви не долітають. І міст у Керчі не падає. Одне лише трясіння повітря !
28.09.2025 10:08 Ответить
ооо, доброго ранку. Як спалося ?
28.09.2025 10:19 Ответить
Норм, тіко ракети свистіли над головой
28.09.2025 10:45 Ответить
Чим Україна повинна підвищити ціну? - своїми смертями?
28.09.2025 10:19 Ответить
Сибига, ты это кому сказал?
Зеленскому?
28.09.2025 10:27 Ответить
Поки ригозелена мразота керує Україною пукін ніхрена не відчує від продовження війни,окрім задоволеня.
28.09.2025 10:37 Ответить
***** має відчути небезпеку продовження війни, - Сибіга... Але від потужних закликів та відосиків цього не станеться. Ну нехай мААЦква далеко та кацапи туди стягли купу ппо, а бєлгород, курськ, вороніж та ін...
28.09.2025 10:37 Ответить
Сьогоднішня атака на Україну ,як і майже чотирирічна війна в Україні ,є саме від розуміння рашистським нелюдом того,що в Україні при владі його "зелені слуги"
28.09.2025 10:40 Ответить
Допоки наші ракети, на папері і в голові Зехерпіду ,
жодних змін в цій війні не буде
по відношенню
до України , так як кацапи повинні відчути на собі цей страх,
біль і втрату своіх людей на своїй московії !
28.09.2025 10:41 Ответить
 
 