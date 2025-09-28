Путин должен почувствовать опасность продолжения войны, - Сибига о массированной атаке РФ

Россия в ночь на воскресенье, 28 сентября, осуществила очередную массированную воздушную атаку на украинские города, когда люди спали.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять - сотни дронов и ракет, разрушенные жилые дома и погибшие и раненые среди мирного населения. Мы должны максимально повысить цену дальнейшей эскалации для России", - говорится в сообщении.

По его словам, Путин должен понимать: каждая такая атака приближает его к тому моменту, когда все российские активы будут задействованы для усиления обороны Украины, остальные "теневые" танкеры, их капитаны, порты, энергетика и банки окажутся под санкциями, а Украина получит дополнительные пакеты сдерживания.

"Путин должен почувствовать опасность продолжения этой войны - лично для себя, для карманов своих приспешников, для своей экономики и для своего режима. Только это может заставить его остановить эту бессмысленную войну", - отметил Сибига.

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.