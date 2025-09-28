УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8622 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
606 11

Путін має відчути небезпеку продовження війни, - Сибіга про масовану атаку РФ

Київщина після обстрілу

Росія у ніч проти неділі, 28 вересня, здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову - сотні дронів і ракет, зруйновані житлові будинки та загиблі й поранені серед мирного населення. Ми маємо максимально підвищити ціну подальшої ескалації для Росії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Путін повинен розуміти: кожна така атака наближає його до того моменту, коли всі російські активи будуть задіяні для посилення оборони України, решта "тіньових" танкерів, їхні капітани, порти, енергетика та банки опиняться під санкціями, а Україна отримає додаткові пакети стримування.

Також читайте: Польща піднімала винищувачі через нічну комбіновану атаку Росії по Україні

"Путін має відчути небезпеку продовження цієї війни - особисто для себе, для кишень своїх поплічників, для своєї економіки та для свого режиму. Лише це може змусити його зупинити цю безглузду війну", - зауважив Сибіга.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.

Автор: 

обстріл (31060) ракети (4186) Сибіга Андрій (670) дрони (5749)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Та що ж вам, пики в камеру не влазять, крипта гаманці рве, Дубаї ждуть-не дождуться. Пи...діти та й все.
Люди й діти гинуть.
А ви, мразі, завжди виходите цілі і ще багатші.
Заваліть свої п...даки, мразі
показати весь коментар
28.09.2025 10:03 Відповісти
+3
О! А ось і потужне сотрясання повітря під'їхало. Потужні "Помстимося!" Словоблуди нікчемні, не здатні на реальні справи. Влада ораторів, а не воїнів..
показати весь коментар
28.09.2025 10:02 Відповісти
+3
Заяви, заяви, заяви. І ще погрози. "Ми от ... як ...!" Дрони в НПЗ - це комар на слоні. І до мацкви не долітають. І міст у Керчі не падає. Одне лише трясіння повітря !
показати весь коментар
28.09.2025 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О! А ось і потужне сотрясання повітря під'їхало. Потужні "Помстимося!" Словоблуди нікчемні, не здатні на реальні справи. Влада ораторів, а не воїнів..
показати весь коментар
28.09.2025 10:02 Відповісти
перша балаболістична ракета пішла)
показати весь коментар
28.09.2025 10:13 Відповісти
Та що ж вам, пики в камеру не влазять, крипта гаманці рве, Дубаї ждуть-не дождуться. Пи...діти та й все.
Люди й діти гинуть.
А ви, мразі, завжди виходите цілі і ще багатші.
Заваліть свої п...даки, мразі
показати весь коментар
28.09.2025 10:03 Відповісти
******** тупоголові.....
показати весь коментар
28.09.2025 10:04 Відповісти
генератор потужності
показати весь коментар
28.09.2025 10:06 Відповісти
якийсь нерадісний ранок, жодного обнульованого кацапського нпз чи завода... . ССО...
показати весь коментар
28.09.2025 10:07 Відповісти
"Ми маємо максимально підвищити ціну подальшої ескалації для росії" - так п...здуй до свого очільника зеленого обдолбаного недоумка та сідайте разом на рожеві фламінго і на мАскву
показати весь коментар
28.09.2025 10:07 Відповісти
Заяви, заяви, заяви. І ще погрози. "Ми от ... як ...!" Дрони в НПЗ - це комар на слоні. І до мацкви не долітають. І міст у Керчі не падає. Одне лише трясіння повітря !
показати весь коментар
28.09.2025 10:08 Відповісти
ооо, доброго ранку. Як спалося ?
показати весь коментар
28.09.2025 10:19 Відповісти
Чим Україна повинна підвищити ціну? - своїми смертями?
показати весь коментар
28.09.2025 10:19 Відповісти
Сибига, ты это кому сказал?
Зеленскому?
показати весь коментар
28.09.2025 10:27 Відповісти
 
 