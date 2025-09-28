Путін має відчути небезпеку продовження війни, - Сибіга про масовану атаку РФ

Росія у ніч проти неділі, 28 вересня, здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову - сотні дронів і ракет, зруйновані житлові будинки та загиблі й поранені серед мирного населення. Ми маємо максимально підвищити ціну подальшої ескалації для Росії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Путін повинен розуміти: кожна така атака наближає його до того моменту, коли всі російські активи будуть задіяні для посилення оборони України, решта "тіньових" танкерів, їхні капітани, порти, енергетика та банки опиняться під санкціями, а Україна отримає додаткові пакети стримування.

"Путін має відчути небезпеку продовження цієї війни - особисто для себе, для кишень своїх поплічників, для своєї економіки та для свого режиму. Лише це може змусити його зупинити цю безглузду війну", - зауважив Сибіга.

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.