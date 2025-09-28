РУС
Взрывы прогремели в Конотопе: город под атакой "Шахедов"

Конотоп атакуют шахиды 28 сентября:

В Конотопе на Сумщине прогремел ряд взрывов утром 28 сентября.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.

О первых взрывах сообщалось с 8:25. Над городом были вражеские "Шахеды".

По данным местных медиа, предварительно есть раненые.

взрыв (6915) Конотоп (133) обстрел (29722) Сумская область (3700) Конотопский район (36) война в Украине (6312)
