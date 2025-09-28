623 0
Взрывы прогремели в Конотопе: город под атакой "Шахедов"
В Конотопе на Сумщине прогремел ряд взрывов утром 28 сентября.
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
О первых взрывах сообщалось с 8:25. Над городом были вражеские "Шахеды".
По данным местных медиа, предварительно есть раненые.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль