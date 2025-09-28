Російська атака: зруйновані будинки, спалені автомобілі у Києві. ВIДЕО

Житель Київщини зафільмував кадри зруйнованих будинків після нічної атаки російських БпЛА та ракет.

"Сьогодні влучила частина ракети. Оце моя хата, отам мої діти, і милість Божа, що ми всі живі", — коментує він.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, основні удари припали на Київ та Запоріжжя — є загиблі та поранені.

У Києві серед загиблих — 12-річна дівчинка, у Запоріжжі серед поранених — кілька дітей.

