2 258 5

Російська атака: зруйновані будинки, спалені автомобілі у Києві. ВIДЕО

Житель Київщини зафільмував кадри  зруйнованих будинків після нічної атаки російських БпЛА та ракет.

"Сьогодні влучила частина ракети. Оце моя хата, отам мої діти, і милість Божа, що ми всі живі", — коментує він.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, основні удари припали на Київ та Запоріжжя — є загиблі та поранені.
У Києві серед загиблих — 12-річна дівчинка, у Запоріжжі серед поранених — кілька дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в Запоріжжі на тлі атаки дронів і ракет

ракети (4186) атака (553) дрони (5768) балістичні ракети (474)
Всі кияни, хто голосував за Зеленського, звертайтеся до Тимура Ткаченка, він і партія Слуга народу відразу відшкодують вам житло і ще й доплатять по 4 тисячі доларів.
28.09.2025 14:47 Відповісти
https://t.me/dmytro_chekalkyn/5040 Віктор Уколов:
«Я вже не чекаю 3000 ракет, про які Зеленський говорив з трибуни ВР рік тому.
Але ракета ФЛАМІНГО про яку з такою помпою заявляли всюди - коли вона нарешті вріже по москві?!
Чи це знову була лише балаканина? Там 1000 кг вибухівки чи 1000 слів брехні?»

Цитата президента: «Ми будемо бити по РФ у відповідь, щоб примусити їх до дипломатії».
28.09.2025 15:07 Відповісти
Рашисти це і є варвари 21 століття ,здичавіла орда і хтось зібрався найкривавішим світовим терористом вести переговори ? На жаль з приходом Трампа рашиський терористичний режим відчув свою безкарність ,ну а в нас замість того щоб мобілізувати населення граются в вибори і рейтинги забуваючи що на їхній совісті непідготовка країни до війни.
28.09.2025 15:09 Відповісти
Повернувшись на аеродром,лєтун хєров,приходить до дому і обіймає своїх дітей,а чужих вбиває,хоча більшість ракет збивається.Ці упирі що витворяли в Алеппо де взагалі не було ППО,потім ***** присвоював їм хероїв па-раші.Будуть суки в пеклі паритись,вояки гнилі.
28.09.2025 15:30 Відповісти
 
 