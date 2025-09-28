Російська атака: зруйновані будинки, спалені автомобілі у Києві. ВIДЕО
Житель Київщини зафільмував кадри зруйнованих будинків після нічної атаки російських БпЛА та ракет.
"Сьогодні влучила частина ракети. Оце моя хата, отам мої діти, і милість Божа, що ми всі живі", — коментує він.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, основні удари припали на Київ та Запоріжжя — є загиблі та поранені.
У Києві серед загиблих — 12-річна дівчинка, у Запоріжжі серед поранених — кілька дітей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Я вже не чекаю 3000 ракет, про які Зеленський говорив з трибуни ВР рік тому.
Але ракета ФЛАМІНГО про яку з такою помпою заявляли всюди - коли вона нарешті вріже по москві?!
Чи це знову була лише балаканина? Там 1000 кг вибухівки чи 1000 слів брехні?»
Цитата президента: «Ми будемо бити по РФ у відповідь, щоб примусити їх до дипломатії».