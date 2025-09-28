РУС
Российская атака: разрушенные дома, сожженные автомобили в Киеве. ВИДЕО

Житель Киевщины снял кадры от первого лица разрушенных домов после ночной атаки российских БпЛА и ракет.

"Сегодня попала часть ракеты. Вот мой дом, там мои дети, и милость Божья, что мы все живы", - комментирует он.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основные удары пришлись на Киев и Запорожье - есть погибшие и раненые.
В Киеве среди погибших - 12-летняя девочка, в Запорожье среди раненых - несколько детей.

ракеты (3725) атака (550) дроны (4835) баллистические ракеты (443)
Всі кияни, хто голосував за Зеленського, звертайтеся до Тимура Ткаченка, він і партія Слуга народу відразу відшкодують вам житло і ще й доплатять по 4 тисячі доларів.
28.09.2025 14:47 Ответить
слезы на глазах
28.09.2025 14:58 Ответить
https://t.me/dmytro_chekalkyn/5040 Віктор Уколов:
«Я вже не чекаю 3000 ракет, про які Зеленський говорив з трибуни ВР рік тому.
Але ракета ФЛАМІНГО про яку з такою помпою заявляли всюди - коли вона нарешті вріже по москві?!
Чи це знову була лише балаканина? Там 1000 кг вибухівки чи 1000 слів брехні?»

Цитата президента: «Ми будемо бити по РФ у відповідь, щоб примусити їх до дипломатії».
28.09.2025 15:07 Ответить
Рашисти це і є варвари 21 століття ,здичавіла орда і хтось зібрався найкривавішим світовим терористом вести переговори ? На жаль з приходом Трампа рашиський терористичний режим відчув свою безкарність ,ну а в нас замість того щоб мобілізувати населення граются в вибори і рейтинги забуваючи що на їхній совісті непідготовка країни до війни.
28.09.2025 15:09 Ответить
 
 