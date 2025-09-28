Российская атака: разрушенные дома, сожженные автомобили в Киеве. ВИДЕО
Житель Киевщины снял кадры от первого лица разрушенных домов после ночной атаки российских БпЛА и ракет.
"Сегодня попала часть ракеты. Вот мой дом, там мои дети, и милость Божья, что мы все живы", - комментирует он.
Как сообщает Цензор.НЕТ, основные удары пришлись на Киев и Запорожье - есть погибшие и раненые.
В Киеве среди погибших - 12-летняя девочка, в Запорожье среди раненых - несколько детей.
«Я вже не чекаю 3000 ракет, про які Зеленський говорив з трибуни ВР рік тому.
Але ракета ФЛАМІНГО про яку з такою помпою заявляли всюди - коли вона нарешті вріже по москві?!
Чи це знову була лише балаканина? Там 1000 кг вибухівки чи 1000 слів брехні?»
Цитата президента: «Ми будемо бити по РФ у відповідь, щоб примусити їх до дипломатії».