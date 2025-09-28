Российская атака: разрушенные дома, сожженные автомобили в Киеве. ВИДЕО

Житель Киевщины снял кадры от первого лица разрушенных домов после ночной атаки российских БпЛА и ракет.

"Сегодня попала часть ракеты. Вот мой дом, там мои дети, и милость Божья, что мы все живы", - комментирует он.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основные удары пришлись на Киев и Запорожье - есть погибшие и раненые.

В Киеве среди погибших - 12-летняя девочка, в Запорожье среди раненых - несколько детей.

