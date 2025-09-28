27 человек пострадали из-за атаки РФ на Киевщине. Значительные разрушения получил ЖК в Петропавловской Борщаговке (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество пострадавших вследствие вражеской атаки на Киевщину увеличилось до 27 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

По данным ОВА, по состоянию на сейчас:

- в Бучанском районе пострадало 17 человек;

- в Фастовском районе - 7;

- в Белоцерковском - 3.

Также читайте: Атака РФ на Киевщину: горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.







"Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте бригадами экстренной медицинской помощи. Информации о госпитализации не поступало", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что последствия массированной атаки фиксируются в Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах.

Под ударом врага мирные населенные пункты. Все оперативные службы работают на месте событий. Более подробную информацию ОВА предоставит позже.

Оновлена інформація

Как впоследствии объяснили в ГСЧС, значительные разрушения получили жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке, где продолжаются работы по ликвидации последствий. Пострадавшим оказывается помощь, работают психологи. Информация о погибших уточняется.















Как сообщалось, сейчас враг атакует ракетами и дронами, есть угроза для Киевщины и Винницкой области, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.