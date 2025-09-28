УКР
27 осіб постраждали через атаку РФ на Київщині. Значних руйнувань зазнав ЖК у Петропавлівській Борщагівці (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину збільшилося до 27 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київсьої ОВА. 

За даними ОВА, станом на зараз:
- у Бучанському районі постраждало 17 людей.
- у Фастівському районі - 7
- ⁠У Білоцерківському - 3.

Також читайте: Атака РФ на Київщину: горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. ФОТОрепортаж

"Уся необхідна медична допомога надається на місці бригадами екстреної медичної допомоги. Інформації щодо госпіталізації не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наслідки масованої атаки фіксуються у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах.

Під ударом ворога мирні населені пункти. Усі оперативні служби працюють на місці подій. Більш детальну інформацію ОВА надасть згодом.

Оновлена інформація

Як згодом пояснили у ДСНС, значних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається допомога, працюють психологи. Інформація щодо загиблих уточнюється. 

Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.

Київська область (4274) Білоцерківський район (37) Бориспільський район (44) Бучанський район (91) Фастівський район (48)
Ну що Трамп це була помилка ? може вже пора вводити санкції проти рашиських терористів ?
28.09.2025 09:39 Відповісти
а на Москві сьогодні тихий,осінній,спокійний недільний ранок....як і завжди...
28.09.2025 10:05 Відповісти
У містах України немає досі бомбосховищ і нікого це не 'хвилює у державі.
28.09.2025 10:22 Відповісти
Так це ж не прибутково. І взагалі - вигідно будувати лакшерні квартали, а не ракети і бомбосховища: висотки, бл@дь, висотки. Хоча он і одно-двоповерхівки розлітаються вщент
