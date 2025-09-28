27 осіб постраждали через атаку РФ на Київщині. Значних руйнувань зазнав ЖК у Петропавлівській Борщагівці (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину збільшилося до 27 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київсьої ОВА.
За даними ОВА, станом на зараз:
- у Бучанському районі постраждало 17 людей.
- у Фастівському районі - 7
- У Білоцерківському - 3.
"Уся необхідна медична допомога надається на місці бригадами екстреної медичної допомоги. Інформації щодо госпіталізації не надходило", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що наслідки масованої атаки фіксуються у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах.
Під ударом ворога мирні населені пункти. Усі оперативні служби працюють на місці подій. Більш детальну інформацію ОВА надасть згодом.
Оновлена інформація
Як згодом пояснили у ДСНС, значних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається допомога, працюють психологи. Інформація щодо загиблих уточнюється.
Як повідомлялося, наразі ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.
