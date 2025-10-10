Через російські атаки на Україну у вересні загинули щонайменше 214 осіб, майже 1000 - поранені. Енергообєкти пошкоджено 31 раз, - ООН

Щонайменше 214 цивільних осіб було вбито та майже 1000 поранено по всій Україні у вересні 2025 року, що стало ще одним трагічним місяцем, особливо для громад, розташованих уздовж лінії фронту, які залишаються в епіцентрі руйнувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 10 жовтня, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури також продовжувалися протягом вересня і посилилися у жовтні, коли масштабна атака минулої ночі спричинила відключення електроенергії та водопостачання в кількох областях країни.

"Високий рівень жертв серед цивільних осіб минулого місяця підтверджує тривожну тенденцію цього року щодо зростання насильства в Україні, адже майже не минає жодного дня без загибелі або поранення цивільних осіб, особливо у прифронтових громадах", – зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

У щомісячній ММПЛУ зазначається, що 69% жертв серед цивільних осіб у вересні припало на райони поблизу лінії фронту, зокрема значна кількість була зафіксована в Донецькій та Херсонській областях на сході України. Щонайменше 87 загиблих були людьми старшого віку, оскільки саме вони часто залишаються останніми мешканцями у своїх громадах. Наприклад, 9 вересня внаслідок авіаційного удару російською авіабомбою в селищі Ярова Донецької області загинули 25 цивільних осіб (16 жінок і 9 чоловіків) та щонайменше 19 осіб (13 жінок і 6 чоловіків) дістали поранень. Більшість жертв отримували пенсії біля поштового автомобіля в центрі міста, коли бомба впала поблизу: 21 особа серед загиблих та 13 осіб серед поранених були старшими за 60 років.

Наголошується, що основною причиною жертв серед цивільних осіб поблизу лінії фронту залишаються удари з безпілотних літальних апаратів малого радіусу дію, переважно FPV-дронів (дронів з видом від першої особи). Оскільки майже 30% усіх жертв серед цивільних осіб у вересні були спричинені цим типом зброї, мешканці повідомляли ММПЛУ, що часті атаки дронів малого радіусу дії роблять життя дедалі небезпечнішим і нестерпним.

Водночас далі від лінії фронту російські атаки із застосуванням ракет і баражувальних боєприпасів також тривали протягом місяця, спричинивши ще близько 30% усіх втрат серед цивільних осіб по всій території України – у 16 регіонах, включно зі столицею Києвом, а також у містах, розташованих за сотні кілометрів від лінії фронту.

Також зазначається, що 97% усіх жертв серед цивільних осіб сталися на підконтрольній уряду України території.

"Атаки, здійснені Російською Федерацією у вересні, пошкодили енергетичну інфраструктуру України щонайменше 31 раз, продовжуючи ескалацію, що почалася у серпні 2025 року. Лише в Чернігівській області об’єкти енергетичної інфраструктури зазнавали атак щонайменше 12 разів, що призвело до тимчасових відключень електроенергії в кількох районах і подальшого запровадження графіків аварійних відключень у жовтні. Минулої ночі ще один масштабний ракетний обстріл енергетичних об’єктів по всій країні, за повідомленнями, призвів до загибелі семирічного хлопчика, поранення 34 цивільних осіб та спричинив відключення електроенергії в кількох областях, включно з Києвом", - розповіли в ООН.

У перші дев’ять місяців 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних осіб в Україні зросла на 31% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Це суттєве зростання поки що не демонструє ознак уповільнення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року ММПЛУ задокументувала щонайменше 14 383 випадки загибелі цивільних осіб, зокрема 738 дітей, а також 37 541 випадок поранення, серед яких 2 318 дітей.