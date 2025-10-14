Сибіга закликав ООН засудити атаку РФ на гуманітарний конвой у Херсоні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави-члени ООН засудити атаку Росії на гуманітарну місію ООН у Білозерській громаді Херсонської області та посилити тиск на агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги у соцмережі Х.

"Росія завдала удару по гуманітарному конвою ООН УКГС ООН у Херсонській області. Дві вантажівки WFP у складі конвою, що доставляли їжу та життєво важливу допомогу, були пошкоджені внаслідок навмисної атаки безпілотника. На щастя, весь персонал живий", - написав він.

Сибіга наголосив, що вантажівки, що перевозять продукти харчування для нужденних, чітко позначені емблемами ООН. Сибіга назвав удар РФ ще одним жорстоким порушенням міжнародного права, що демонструє повну зневагу Росії до життів цивільного населення та її міжнародних зобов'язань.

"Ми закликаємо держави-члени ООН чітко засудити черговий напад на гуманітарний персонал та чинити додатковий тиск на агресора", - написав Сибіга.

Нагадаємо, вранці 14 жовтня рашисти атакували на Херсонщині гуманітарну місію: били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений. Дві – змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав.

