Італійський посадовець потрапив під удар РФ по гумконвою ООН на Херсонщині

Італійський чиновник потрапив під обстріл РФ на Херсонщині

Під час російського обстрілу вантажівок Управління ООН з координації гуманітарних справ поблизу Білозерки у Херсонській області там був присутній італійський чиновник. Він не постраждав.

Про це написав глава МЗС Італії Антоніо Таяні в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Він "рішуче засудив" російський удар по вантажу від Всесвітньої продовольчої програми ООН, який супроводжував італійський посадовець, й назвав "неприйнятними" подібні атаки РФ на цивільних осіб, лікарні, а тепер і на гуманітарних працівників.

"Росія повинна припинити насильство та почати діяти відповідально. Висловлюю свою солідарність з ООН, її персоналом та українським народом", - додав Таяні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга закликав ООН засудити атаку РФ на гуманітарний конвой у Херсоні

Нагадаємо, вранці 14 жовтня рашисти атакували на Херсонщині гуманітарну місію: били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений. Дві – змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав.

Автор: 

Італія (1628) обстріл (31349) ООН (3467) Таяні Антоніо (82) Херсонська область (6293)
Коментувати
Сортувати:
Это задание №1 привести на поле боя G7, чтобы они стали прямыми свидетелями происходящего!
14.10.2025 21:24 Відповісти
Як не постраждав, то і не зрозумів повністю, який жах має Україна в результаті виборів 2019.
14.10.2025 21:33 Відповісти
Слово "Діти" на Маріупольському драмтеатрі було з космосу видно.

А написи "оон" на машині - геть дрібниці.
14.10.2025 21:50 Відповісти
 
 