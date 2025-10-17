РУС
Оккупанты обстреляли еще один музей в Херсоне. ФОТОрепортаж

За сегодня, 17 октября, российские военные обстреляли второй музей в Херсоне.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Около часа назад вражеский снаряд "прилетел" в крышу учреждения культуры, из-за чего повреждены фасад и кровля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Херсонскому областному краеведческому музею, в результате чего разрушена треть здания.

Оккупанты обстреляли музей в Херсоне
Фото: Херсонская ОВА / телеграм-канал
Оккупанты обстреляли музей в Херсоне
Фото: Херсонская ОВА / телеграм-канал
Оккупанты обстреляли музей в Херсоне
Фото: Херсонская ОВА / телеграм-канал

музей (729) обстрел (30056) Херсон (3117) Херсонская область (5306) Херсонский район (638)
