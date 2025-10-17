346 0
Окупанти обстріляли ще один музей у Херсоні. ФОТОрепортаж
За сьогодні, 17 жовтня, російські військові обстріляли другий музей у Херсоні.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Близько години тому ворожий снаряд "прилетів" у дах закладу культури, через що пошкоджено фасад та покрівлю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо постраждалих не надходила.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Херсонському обласному краєзнавчому музею, унаслідок чтого зруйновано третину будівлі.
