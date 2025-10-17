606 1
Рашисти вдарили по Херсонському обласному краєзнавчому музею: третину будівлі зруйновано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли один із музеїв Херсона.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Ударами РФ пошкоджено головну будівлю та інші нежитлові приміщення. Понівечено автомобіль.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Пресслужба Херсонського обласного краєзнавчого музею заявила, що російські війська упродовж останніх трьох тижнів ведуть прицільний вогонь по будівлі.
"Третина будівлі зруйнована вщент, пробито дах, пошкоджені стіни.
Нагадуємо, що під час тимчасової окупації з музею викрали тисячі унікальних експонатів, безцінних свідків української історії та культури", - додали там.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Омельянов
показати весь коментар17.10.2025 14:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль