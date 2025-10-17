УКР
Рашисти вдарили по Херсонському обласному краєзнавчому музею: третину будівлі зруйновано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли один із музеїв Херсона.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ударами РФ пошкоджено головну будівлю та інші нежитлові приміщення. Понівечено автомобіль.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Пресслужба Херсонського обласного краєзнавчого музею заявила, що російські війська упродовж останніх трьох тижнів ведуть прицільний вогонь по будівлі.

"Третина будівлі зруйнована вщент, пробито дах, пошкоджені стіни.

Нагадуємо, що під час тимчасової окупації з музею викрали тисячі унікальних експонатів, безцінних свідків української історії та культури", - додали там.

Росіяни обстріляли музей у Херсоні. Що відомо?
