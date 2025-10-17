440 1
Рашисты обстреляли один из музеев Херсона: здание повреждено. ВИДЕО
Российские захватчики обстреляли один из музеев Херсона.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Ударами РФ повреждено главное здание и другие нежилые помещения. Поврежден автомобиль.
Информация о пострадавших не поступала.
Володимир Омельянов
17.10.2025 14:44
