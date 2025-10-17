РУС
Рашисты обстреляли один из музеев Херсона: здание повреждено. ВИДЕО

Российские захватчики обстреляли один из музеев Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Ударами РФ повреждено главное здание и другие нежилые помещения. Поврежден автомобиль.

Информация о пострадавших не поступала.

музей (729) обстрел (30056) Херсон (3114) Херсонская область (5306) Херсонский район (638)
Ось це варвари несуть "великую русскую культуру" дика ви орда.
17.10.2025 14:44 Ответить
 
 