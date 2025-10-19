Росіяни за добу поранили п’ять осіб на Херсонщині. Під атакою - критична і соціальна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Бериславського і Херсонського районів Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Білозерка, Станіслав, Раківка, Берислав, Широка Балка, Олександрівка, Новорайськ, Чарівне, Томина Балка, Новодмитрівка, Антонівка, Молодіжне, Микільське, Понятівка, Кізомис, Софіївка, Садове, Зорівка, Придніпровське, Берегове, Комишани Наддніпрянське, Правдине, Дар'ївка, Осокорівка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Новотягинка, Одрадокам'янка, Токарівка, Томарине.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

"Через російську агресію 5 жителів дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

За даними ГУ Нацполіції в Херсонській області, російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, масовано атакували безпілотниками.

Бериславський район

Вночі під артилерійськими обстрілами перебувала територія Бериславського району. Внаслідок "прильотів" в Осокорівці пошкоджено приватний будинок та поранення дістав 48-річний чоловік. Лікарі діагностували в нього мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію. У Новорайську пошкоджено шість приватних домоволодінь.

Також у Новорайську росіяни скерували FPV-дрон на приватне домоволодіння. В результаті вибуху пошкоджено будинок і цивільний транспортний засіб. А поблизу Чарівного ворожий дрон-камікадзе атакував вежу мобільного оператора.

Херсон

Вранці з реактивної системи залпового вогню ворог завдав удару по території Дніпровського району Херсону. В результаті пошкоджені багатоповерхівка та адміністративна будівля.

Крім того, з артилерії ворог бив по прибережній території Дніпровського району. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали чотири приватні оселі. Під артударом перебувала й територія Центрального району. Там пошкоджено багатоквартирний будинок.

Також у Дніпровському районі FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, який рухався по дорозі неподалік Наддніпрянського. А в Корабельному районі через удар дроном-камікадзе згоріли два транспортні засоби, між якими до цього сталася дорожньо-транспортна пригода.







Херсонський район

На виїзді з Білозерки оператор російського БпЛА атакував цивільний легковий автомобіль. Внаслідок цього 20-річна пасажирка дістала важкі переломи. Невдовзі військові рф завдали по населеному пункту артудару, пошкоджено два приватні будинки.

В Дар’ївці російські військові з артилерії обстріляли територію садового товариства. Там зафіксовані пошкодження приватного будинку та автомобіля.

Ближче до вечора російський оператор поцілив FPV-дроном по легковому автомобілю, який рухався польовою дорогою поблизу Молодіжного. Цивільний транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Також мінно-вибухову травму отримав 57-річний чоловік, який перебував в автівці.