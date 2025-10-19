Оккупанты сейчас не рассматривают захват островной зоны на левом берегу Херсонщины, но полностью не отказались от этого, - Силы обороны юга

На левом берегу Херсонской области российские войска пока не думают о том, чтобы взять островную зону, они пытаются закрепиться на восторженных позициях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Сил обороны юга, полковник Владислав Волошин, отвечая на вопрос о ситуации по Херсонщине и островам.

Он рассказал, что оккупанты провели перегруппировку сил и средств тех подразделений, которые вовлекаются в штурмовые действия, а также, где это было возможно, осуществили определенную ротацию своих наблюдателей на островах.

"Он (враг. – ред.) действительно сосредоточивает в районе Олешок определенное количество штурмовых групп, чтобы продолжать, больше, скажем так, поисково-ударные действия у Антоновских островов, есть у нас такая информация. Кроме того, противник постарается улучшить инженерное и фортификационное оборудование своих позиций, где он сегодня закрепился. То есть на левом берегу он больше не думает о том, чтобы взять островную зону, хотя не отказывается от этого", - отметил спикер.

Он пояснил, что противник постоянно отсылает свои группы, чтобы закрепиться на этих позициях: "Но больше все же он пытается удержаться и не дать Силам обороны Украины проводить свои активные и результативные действия".

Волошин проинформировал, что на этой неделе на этом направлении было зафиксировано более десяти штурмовых действий, и несколько были именно попытками высадиться.

"Например, за минувшие сутки зафиксировано, что они хотели высадиться на острове Великий Ольховый, и несколько таких попыток было. Противник не прекращает активности и не прекращает попыток высадиться где-то на каком-нибудь из островов - в частности, это и в южной части (Украины. - ред.) - это острова Забич, Великий Ольховый и т.д., а также проводит штурмовые действия возле Антоновских мостов", - отметил представитель.

