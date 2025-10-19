Окупанти зараз не розглядають захоплення острівної зони на лівому березі Херсонщини, але повністю не відмовилися від цього, - Сили оборони півдня

На лівому березі Херсонської області російські війська наразі не думають про те, щоб взяти острівну зону, вони намагаються закріпитися на захоплених позиціях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Сил оборони півдня, полковник Владислав Волошин, відповідаючи на запитання про ситуацію щодо Херсонщини і островів.

Він розповів, що окупанти провели перегрупування сил і засобів тих підрозділів, які залучаються до штурмових дій, а також, де це було можливо, здійснили певну ротацію своїх спостерігачів на островах.

"Він (ворог. – ред.) дійсно зосереджує у районі Олешок певну кількість штурмових груп, щоб продовжувати, більше, скажімо так, пошуково-ударні дії біля Антонівських островів, є у нас така інформація. Крім того, противник намагатиметься покращити інженерне і фортифікаційне обладнання своїх позицій, де він сьогодні закріпився. Тобто на лівому березі він більше не думає про те, щоб взяти острівну зону, хоча не відмовляється від цього", - зазначив речник.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він пояснив, що противник постійно відсилає свої групи, щоб закріпитися на цих позиціях: "Але більше все ж таки він намагається утриматися і не дати Силам оборони України проводити свої якісь активніші і результативніші дії".

Волошин поінформував, що цього тижня на цьому напрямку було зафіксовано понад десять штурмових дій, і кілька з них були саме спробами висадитися.

"Наприклад, за минулу добу зафіксовано, що вони хотіли висадитися на острові Великий Вільховий, і кілька таких спроб було. Противник не припиняє активності і не припиняє спроб висадитися десь на якомусь із островів - зокрема, це і в південній частині (України. - ред.) - це острови Забич, Великий Вільховий тощо, а також проводить штурмові дії біля Антонівських мостів", - зазначив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни штурмують Антонівські мости, але без успіху, – Сили оборони