Росіяни штурмують Антонівські мости, але без успіху, – Сили оборони

Ворог не припиняє штурмів в районах залізничного та автомобільного Антонівських мостів, попри відсутність успіхів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ворог, хоч і не має жодного успіху, та все ж не відмовляється від продовження цих штурмових дій", - сказав Волошин.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

За його словами, крім активних штурмових дій, противник проводить перегрупування та ротації особового складу.

"Під прикриттям імітаційних димів, а також ранкового туману, який ховає рух по дніпровських протоках, ворог намагається провести ротацію особового складу на цих островах", - пояснив речник.

Волошин запевнив, що Сили оборони України виявляють та зривають ці спроби, завдаючи ударів по ворожій логістиці та маршрутах перекидання техніки й людей.

Крім того, він додав, що росіяни також активізували авіаційні удари по населених пунктах біля колишньої Каховської дамби.

"Наприклад, Ольгівка, Одрадокам'янка, Козаче, Миколаївка - ворог намагається знищити укриття і укріплення Сил оборони, а також під прикриттям цих ударів проводить ротації підрозділів на лівому березі", - повідомив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти стягують штурмові групи біля Антонівського мосту на Херсонщині, - Сили оборони