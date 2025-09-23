УКР
Окупанти стягують штурмові групи біля Антонівського мосту на Херсонщині, - Сили оборони

Російські війська зосереджують штурмові групи в районі населеного пункту Дачі на лівобережжі Херсонщини, намагаючись захопити стратегічні позиції біля Антонівського мосту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ця ділянка є вкрай важливою, адже відстань між берегами тут становить лише 700-800 метрів. У разі витіснення українських підрозділів ворог зможе розмістити там озброєння та безпілотники, що дозволить тримати під контролем велике русло Дніпра та завдавати ударів по правобережжю.

"Противник намагається усіма силами провести тут штурмові дії і взяти під контроль наші позиції, але це йому не вдається", - наголосив Волошин.

Він також повідомив, що на окупованій частині Херсонщини російські війська завершують ротацію і перекидають штурмові підрозділи для посилення атак. Основна мета окупантів - захопити острівну зону та позиції поблизу Антонівського мосту, які вони штурмують майже щодня.

Зельоні не бачать загрози, і все тримають під контролем? Спостерігають.
23.09.2025 15:36 Відповісти
Ну так а що ви там робите? У Херсонській області найспокійніша ситуація по лінії фронту останні два з половиною роки.
23.09.2025 15:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HKP5oLBWNBU
23.09.2025 16:32 Відповісти
 
 