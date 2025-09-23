Оккупанты стягивают штурмовые группы возле Антоновского моста на Херсонщине, - Силы обороны

Российские войска сосредотачивают штурмовые группы в районе населенного пункта Дачи на левобережье Херсонщины, пытаясь захватить стратегические позиции возле Антоновского моста.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, этот участок является крайне важным, ведь расстояние между берегами здесь составляет всего 700-800 метров. В случае вытеснения украинских подразделений враг сможет разместить там вооружение и беспилотники, что позволит держать под контролем большое русло Днепра и наносить удары по правобережью.

"Противник пытается всеми силами провести здесь штурмовые действия и взять под контроль наши позиции, но это ему не удается", - подчеркнул Волошин.

Он также сообщил, что на оккупированной части Херсонщины российские войска завершают ротацию и перебрасывают штурмовые подразделения для усиления атак. Основная цель оккупантов - захватить островную зону и позиции вблизи Антоновского моста, которые они штурмуют почти ежедневно.

