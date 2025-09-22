Войска РФ возобновили штурмы на Гуляйпольском направлении с применением легкомоторной техники, - Силы обороны
Сейчас на Юге войска РФ наибольшую активность проявляют на Ореховском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.
Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За прошедшую неделю противник провел 31 штурмовое действие у нас на направлениях, большинство из них прошли на Запорожье, в частности на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - отметил спикер.
Волошин добавил, что в течение двух-трех последних дней российские оккупанты возобновили штурмовые действия на Гуляйпольском направлении и провели их в направлении Полтавки и Ольговского.
Также, по его словам, сегодня враг впервые за долгое время в штурмовых действиях массово использовал легкомоторную технику, в частности багги, квадроцикл и мотоцикл.
"Тактика этих штурмов - попытки врага как можно быстрее ворваться на наши позиции, однако эти штурмы не имели успеха. Силы обороны Украины уничтожили несколько единиц этой техники, ее было больше десятка", - рассказал Волошин.
В то же время он сообщил, что противник пытался начать штурмовые действия в направлении населенного пункта Копани, однако успеха также не достиг.
