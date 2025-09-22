РУС
Рашисты пытаются выйти на окраины Приморского в Ореховском направлении, - Силы обороны юга

РФ пытается выйти на окраины Приморского Запорожской области

Российские захватчики пытаются выйти на окраины Приморского Запорожской области, что на Ореховском направлении.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На направлении Приморское-Плавни-Каменское противник ежедневно проводит свои штурмовые действия, пытаясь окончательно захватить населенные пункты Каменское и Плавни, и пытается выйти на окраины Приморского", - отметил он.

По словам спикера, эти населенные пункты оккупанты пытаются захватить с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Степногорск, а также для продвижения вдоль бывшего Каховского водохранилища в направлении населенных пунктов Кушугум и Балабино, что фактически является южными пригородами Запорожья.

"Силы обороны Украины активно противостоят этому, проводят поисково-ударные действия, уничтожая группы противника, которые пытаются прорываться в эти населенные пункты", - добавил Волошин.

Автор: 

Багато хто сподівався що навіть Янчекрак не перейдуть, а тут вже навіть Кам'янське з Плавнями захопили Хоча складки місцевості це ускладнювали зробити
22.09.2025 14:15
 
 