Войска РФ атаковали fpv-дроном жилую застройку Приморского: ранена женщина

Утром 20 сентября 2025 года войска РФ атаковали fpv-дроном жилую застройку в Приморском Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"87-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Васильевский район. россияне ударили fpv-дроном по жилой застройке в Приморском. Дом поврежден", - говорится в сообщении.

Женщина получает всю необходимую помощь.

Больше информации о вражеской атаке на Приморское на данный момент не известно.