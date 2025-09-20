Войска РФ атаковали fpv-дроном жилую застройку Приморского: ранена женщина
Утром 20 сентября 2025 года войска РФ атаковали fpv-дроном жилую застройку в Приморском Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"87-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Васильевский район. россияне ударили fpv-дроном по жилой застройке в Приморском. Дом поврежден", - говорится в сообщении.
Женщина получает всю необходимую помощь.
Больше информации о вражеской атаке на Приморское на данный момент не известно.
