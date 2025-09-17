Оккупанты ударили дроном по маршрутке на Запорожье: ранен человек. ФОТО

Войска РФ атаковали Васильевский район Запорожской области fpv-дроном.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Один человек ранен - враг ударил по маршрутке в Васильевском районе. В Приморском fpv-дрон попал в припаркованное транспортное средство. Автобус поврежден", - говорится в сообщении.

Раненному человеку оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрелы Запорожской области за сутки

По данным ОВА, 16 сентября в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 22 - получили ранения, среди них - четверо детей.

В течение суток оккупанты нанесли 590 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, как отмечается, войска РФ совершили 12 авиационных ударов по Балабино, Гуляйполю, Зализны чному, Белогорью, Красному и Успеновке.

406 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Таврическое, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоное, Чаривне и Новоандреевку.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Запорожья, Плавней, Червоного и Новоданиловки.

168 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Червоного, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

Поступило 329 сообщений о повреждении многоквартирных и частных домов, учебных заведений, автомобилей, хозяйственных зданий, коммерческих и складских помещений.