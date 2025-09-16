Россияне атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном на Запорожье: двое раненых
Российские войска ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в одном из населенных пунктов Запорожского района.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел неподалеку от села Таврическое. Автомобиль двигался по автодороге, когда по нему попал вражеский дрон.
Водитель и пассажир получили ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь.
