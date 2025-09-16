РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
499 2

Россияне обстреляли центр Семеновки на Черниговщине: ранен мужчина, повреждены больница и дома. ФОТОрепортаж

Россияне из "Градов" обстреляли Семеновку

Российские войска днем 16 сентября обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" центр города Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Новгород-Сиверской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

В городе зафиксировано 13 взрывов. В результате ударов повреждены помещения Семеновской центральной больницы, жилые и хозяйственные постройки, а также коммунальное предприятие.

Селиверстов отметил, что от обстрелов вспыхнули несколько пожаров и было повреждено транспортное средство. За медицинской помощью обратился 51-летний местный житель, который получил ранения.

обстрел семеновки
обстрел семеновки
обстрел семеновки

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Черниговщине: поврежден частный дом. ФОТОрепортаж


обстрел семеновки
обстрел семеновки
обстрел семеновки
обстрел семеновки
обстрел семеновки
обстрел семеновки
обстрел семеновки
обстрел семеновки
обстрел семеновки

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар, чтобы Европа, США, не дарили России время на войну". ВИДЕО

Автор: 

обстрел (29565) Черниговская область (1262) Корюковский район (25) Семеновка (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим ми відповіли?
показать весь комментарий
16.09.2025 17:50 Ответить
Вечірнім відосиком лідора ! Дуже незламно !
показать весь комментарий
16.09.2025 18:30 Ответить
 
 