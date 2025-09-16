Россияне обстреляли центр Семеновки на Черниговщине: ранен мужчина, повреждены больница и дома. ФОТОрепортаж

Российские войска днем 16 сентября обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" центр города Семеновка Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Новгород-Сиверской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

В городе зафиксировано 13 взрывов. В результате ударов повреждены помещения Семеновской центральной больницы, жилые и хозяйственные постройки, а также коммунальное предприятие.

Селиверстов отметил, что от обстрелов вспыхнули несколько пожаров и было повреждено транспортное средство. За медицинской помощью обратился 51-летний местный житель, который получил ранения.







