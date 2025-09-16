Росіяни обстріляли центр Семенівки на Чернігівщині: поранений чоловік, пошкоджені лікарня та будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень 16 вересня обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" центр міста Семенівка Чернігівської області.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

У місті зафіксовано 13 вибухів. Унаслідок ударів пошкоджені приміщення Семенівської центральної лікарні, житлові та господарські будівлі, а також комунальне підприємство.

Селіверстов зазначив, що від обстрілу спалахнули кілька пожеж і був пошкоджений транспортний засіб. По медичну допомогу звернувся 51-річний місцевий житель, який отримав поранення.







