Росіяни обстріляли центр Семенівки на Чернігівщині: поранений чоловік, пошкоджені лікарня та будинки. ФОТОрепортаж
Російські війська вдень 16 вересня обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" центр міста Семенівка Чернігівської області.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.
У місті зафіксовано 13 вибухів. Унаслідок ударів пошкоджені приміщення Семенівської центральної лікарні, житлові та господарські будівлі, а також комунальне підприємство.
Селіверстов зазначив, що від обстрілу спалахнули кілька пожеж і був пошкоджений транспортний засіб. По медичну допомогу звернувся 51-річний місцевий житель, який отримав поранення.
