Росіяни обстріляли центр Семенівки на Чернігівщині: поранений чоловік, пошкоджені лікарня та будинки. ФОТОрепортаж

Росіяни з "Градів" обстріляли Семенівку

Російські війська вдень 16 вересня обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" центр міста Семенівка Чернігівської області.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

У місті зафіксовано 13 вибухів. Унаслідок ударів пошкоджені приміщення Семенівської центральної лікарні, житлові та господарські будівлі, а також комунальне підприємство.

Селіверстов зазначив, що від обстрілу спалахнули кілька пожеж і був пошкоджений транспортний засіб. По медичну допомогу звернувся 51-річний місцевий житель, який отримав поранення.

обстріл семенівки
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули вибухівку з дрона на Чернігівщині: пошкоджено приватний будинок. ФОТОрепортаж


Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Важливо, щоб світ реагував на кожен удар, щоб Європа, США, не дарували Росії час на війну". ВIДЕО

обстріл (30903) Чернігівська область (1037) Корюківський район (24) Семенівка (6)
Чим ми відповіли?
16.09.2025 17:50 Відповісти
Вечірнім відосиком лідора ! Дуже незламно !
16.09.2025 18:30 Відповісти
 
 