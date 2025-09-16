Зеленський: "Важливо, щоб світ реагував на кожен удар, щоб Європа, США, не дарували Росії час на війну". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки російських ударів по Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Типова доба для Росії, яка, на жаль, уникає дійсно сильного тиску світу у відповідь на затягування війни. Ніч – серія жорстоких ударів реактивною артилерією та авіабомбами по Запоріжжю. По звичайних будинках і міській інфраструктурі. Кількість поранених, на жаль, протягом дня збільшилась. Є загиблі. Ранок – повторний удар російськими дронами по цивільному логістичному центру в Київській області. Жодного військового сенсу. Цілеспрямований російський удар по українському підприємництву", - повідомив Зеленський.

День – удар по центру Харкова, по будівлях університету. Національний фармацевтичний університет для Росії – просто мішень. Тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини. Б’ють FPV-дронами в Запорізькій області. Постійні артобстріли Херсона.

За словами Зеленського, поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Президент заявив, що важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та "двадцятки" не дарували Росії час – час на війну. Відтак потрібні сильні санкції, сильні тарифи на російську торгівлю.

