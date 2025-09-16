УКР
Зеленський: "Важливо, щоб світ реагував на кожен удар, щоб Європа, США, не дарували Росії час на війну". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки російських ударів по Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Типова доба для Росії, яка, на жаль, уникає дійсно сильного тиску світу у відповідь на затягування війни. Ніч – серія жорстоких ударів реактивною артилерією та авіабомбами по Запоріжжю. По звичайних будинках і міській інфраструктурі. Кількість поранених, на жаль, протягом дня збільшилась. Є загиблі. Ранок – повторний удар російськими дронами по цивільному логістичному центру в Київській області. Жодного військового сенсу. Цілеспрямований російський удар по українському підприємництву", - повідомив Зеленський.

День – удар по центру Харкова, по будівлях університету. Національний фармацевтичний університет для Росії – просто мішень. Тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини. Б’ють FPV-дронами в Запорізькій області. Постійні артобстріли Херсона.

За словами Зеленського, поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Президент заявив, що важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та "двадцятки" не дарували Росії час – час на війну. Відтак потрібні сильні санкції, сильні тарифи на російську торгівлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним, але без умов Кремля

Світ зараз на паузі
16.09.2025 16:12 Відповісти
Світ,сві,світ,світ
16.09.2025 16:13 Відповісти
2058-й рік: "Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та "двадцятки" не дарували Росії час - час на війну. Відтак потрібні сильні санкції, сильні тарифи на російську торгівлю."

16.09.2025 16:14 Відповісти
Для чого нам знати "думку" цього поца?
16.09.2025 16:15 Відповісти
... коли тексти йому пишуть РИГИ
16.09.2025 16:43 Відповісти
Тобі 🐏 тупорилому півроку говорили: "Готуйся до війни!"
Сильно ти реагував на це?
Ні!
Ти вий🤬вся!
Показував свої понти і готувався до шашличків на травневі.
А тепер, весь світ має реагувати на обстріли України, бо 🤡 всюди обі💩ся, де тільки зміг.
16.09.2025 16:58 Відповісти
А чому ви вирішили, що воно обісралося всюди? Це зовісім не так, дещо з обіцяного воно виконало. Відведення військ, гроші у асфальт з одночасним будівництвом доріг для швидкого просування своїх, кацапських, військ, той же Чонгар і акваторія Азовського моря, звілнення бойових генералів і призначення слухняних, переслідування патріотів і кришування мародерів. Так що, стверджувати, що воно обісралося всюди, несправедливо. Звісно, можна було ще більше зробити для перемоги своїх хазяїв з московіїї, але ж воно дебільненьке, та й українці (не хохли) завадили.
16.09.2025 17:32 Відповісти
 
 