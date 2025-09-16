УКР
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним, але без умов Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним, однак відкидає висунуті Москвою умови.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Я готовий зустрітися з президентом Трампом і Путіним, але готовий це зробити без будь-яких умов", - наголосив Зеленський, відповідаючи на уточнююче запитання щодо позиції Москви.

Він додав, що не може їхати до країни, яка атакує Україну, зокрема до Москви. За його словами, зустріч може відбутися у будь-якій іншій державі.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися. Європа запровадила 18 пакетів санкцій, бракує сильного пакету від США, - Зеленський

Зеленський Володимир (25473) путін володимир (24810) Трамп Дональд (7136)
Топ коментарі
+6
Зе, ось коли 73% НПЗ у раши буде знищено, тоді і зустрічайся. Тай ще порти рф на Балтиці та Черному морі треба знищити негайно, щоб не возили нафту, добрива, крадене зерно
16.09.2025 11:02 Відповісти
+4
Дядя ти остаточний наркодібіл . Для чого путлєру їхати на переговори якщо він знатиме що його умови не будуть враховані .
16.09.2025 11:11 Відповісти
+2
Умови? - хотєлки путлєра не міняються
16.09.2025 11:00 Відповісти
Усіх хутиних у тому борделі треба зминити на нормальних проституток
16.09.2025 11:04 Відповісти
дрони чекістів з одного потрапляння обвалюють під'їзди .

дрони імені зеленського ледь вибивають вікна. Тому НПЗ ремонтуються дні, а не місяці, тому нафто-паливному сектору росії нічого особливо не загрожує, крім дискомфорту
16.09.2025 11:35 Відповісти
Невже ніяк не доходить що рашиський терорист не змінив своїх вимог ,ну а Трамп показав свою нікчемність на Алясці,так що для кого це.
16.09.2025 11:19 Відповісти
Легко бути гордим і незалежним сидячі у бункері.
16.09.2025 11:20 Відповісти
А єрмак дозволив?
16.09.2025 11:29 Відповісти
На жаль, вільний світ недостатньо сильно відреагував на агресію Московщини проти України, до того ж дебілізація США зростає прямо на очах, які із провідної держави світу перетворилася на карикатуру.
16.09.2025 11:37 Відповісти
Кожен пʼятий депутат ,, слуги уродів" дебіл ,
як і останні чотири
16.09.2025 12:30 Відповісти
 
 