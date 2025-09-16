Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним, але без умов Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним, однак відкидає висунуті Москвою умови.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Я готовий зустрітися з президентом Трампом і Путіним, але готовий це зробити без будь-яких умов", - наголосив Зеленський, відповідаючи на уточнююче запитання щодо позиції Москви.

Він додав, що не може їхати до країни, яка атакує Україну, зокрема до Москви. За його словами, зустріч може відбутися у будь-якій іншій державі.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

