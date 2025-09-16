Зеленский готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным, но без условий Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, однако отвергает выдвинутые Москвой условия.
Об этом он сказал в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным, но готов это сделать без каких-либо условий", - подчеркнул Зеленский, отвечая на уточняющий вопрос относительно позиции Москвы.
Он добавил, что не может ехать в страну, которая атакует Украину, в частности в Москву. По его словам, встреча может состояться в любом другом государстве.
Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.
Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.
дрони імені зеленського ледь вибивають вікна. Тому НПЗ ремонтуються дні, а не місяці, тому нафто-паливному сектору росії нічого особливо не загрожує, крім дискомфорту