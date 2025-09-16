РУС
Зеленский готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным, но без условий Кремля

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, однако отвергает выдвинутые Москвой условия.

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным, но готов это сделать без каких-либо условий", - подчеркнул Зеленский, отвечая на уточняющий вопрос относительно позиции Москвы.

Он добавил, что не может ехать в страну, которая атакует Украину, в частности в Москву. По его словам, встреча может состояться в любом другом государстве.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться. Европа ввела 18 пакетов санкций, не хватает сильного пакета от США, - Зеленский

Зеленский Владимир (21929) путин владимир (32194) Трамп Дональд (6603)
Умови? - хотєлки путлєра не міняються
16.09.2025 11:00 Ответить
Усіх хутиних у тому борделі треба зминити на нормальних проституток
16.09.2025 11:04 Ответить
Зе, ось коли 73% НПЗ у раши буде знищено, тоді і зустрічайся. Тай ще порти рф на Балтиці та Черному морі треба знищити негайно, щоб не возили нафту, добрива, крадене зерно
16.09.2025 11:02 Ответить
дрони чекістів з одного потрапляння обвалюють під'їзди .

дрони імені зеленського ледь вибивають вікна. Тому НПЗ ремонтуються дні, а не місяці, тому нафто-паливному сектору росії нічого особливо не загрожує, крім дискомфорту
16.09.2025 11:35 Ответить
Дядя ти остаточний наркодібіл . Для чого путлєру їхати на переговори якщо він знатиме що його умови не будуть враховані .
16.09.2025 11:11 Ответить
Невже ніяк не доходить що рашиський терорист не змінив своїх вимог ,ну а Трамп показав свою нікчемність на Алясці,так що для кого це.
16.09.2025 11:19 Ответить
Легко бути гордим і незалежним сидячі у бункері.
16.09.2025 11:20 Ответить
А єрмак дозволив?
16.09.2025 11:29 Ответить
На жаль, вільний світ недостатньо сильно відреагував на агресію Московщини проти України, до того ж дебілізація США зростає прямо на очах, які із провідної держави світу перетворилася на карикатуру.
16.09.2025 11:37 Ответить
 
 