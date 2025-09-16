Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться. Европа ввела 18 пакетов санкций, не хватает сильного пакета от США, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить диктатора Владимира Путина бояться его.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать собственные решения", - сказал Зеленский.
Он также выразил мнение, что Трамп может предоставить Украине системы противовоздушной обороны "в необходимом количестве, и в США их достаточно".
Зеленский уверен, что Соединенные Штаты могут применить санкции, чтобы навредить российской экономике, "плюс Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться его".
"Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И все, чего сейчас не хватает, - это сильного пакета санкций от США", - подчеркнул президент.
Ранее Зеленский заявлял, что Путин ищет пути выхода "из политической изоляции" и пытается обмануть Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль