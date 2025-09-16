РУС
Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться. Европа ввела 18 пакетов санкций, не хватает сильного пакета от США, - Зеленский

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить диктатора Владимира Путина бояться его.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать собственные решения", - сказал Зеленский.

Он также выразил мнение, что Трамп может предоставить Украине системы противовоздушной обороны "в необходимом количестве, и в США их достаточно".

Зеленский уверен, что Соединенные Штаты могут применить санкции, чтобы навредить российской экономике, "плюс Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться его".

Также читайте: Запад может заставить Путина пересмотреть его планы против Украины, - Bloomberg

"Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И все, чего сейчас не хватает, - это сильного пакета санкций от США", - подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявлял, что Путин ищет пути выхода "из политической изоляции" и пытается обмануть Трампа.

Зеленский Владимир (21929) путин владимир (32194) санкции (11848) Трамп Дональд (6603)
+2
Кожного разу, одне і теж. Хтось щось постійно винен.
16.09.2025 10:57 Ответить
+2
більше всього трамп боїться "мертвої руки" Епштейна, яка знаходиться у кремлі
16.09.2025 11:08 Ответить
+1
чого ж ще досі ні Байден, ні Трамп своєю "силою" не скористалися? Навіть НАТО замість того, щоб показати якусь силу, веде тільки розмови "про сильне НАТО ніколи раніше".
16.09.2025 10:52 Ответить
рудий сам боїться пуйла
16.09.2025 10:48 Ответить
Поки навпаки - Трамп путлєра боїться
16.09.2025 10:49 Ответить
16.09.2025 11:08 Ответить
16.09.2025 11:08 Ответить
а Байден також мав достатньо сили?
16.09.2025 10:49 Ответить
16.09.2025 10:52 Ответить
16.09.2025 10:52 Ответить
бо може цілі були інші і війна повинна тривати і далі??ви досі не розумієте що навкруги і чому так???до речі вчора бачив ролик яким популяризують в непалі,бангладеш та індії отримання громадянства і сюди вже їдуть темнопикі чурбани , нові українці за щасливою ,і це відосики з їх центральних каналів,готовтеся розказувати їм лекції про мову та важливість користування в побуті....
16.09.2025 11:10 Ответить
....долею,на радість одиноким жінкам,без каліцтва та птср потенційні партнери для сімей та з импортованим ісламом та буддизмом,....
16.09.2025 11:13 Ответить
зробимо америку знову сопливою
16.09.2025 10:50 Ответить
пакети санкцій летять зараз над Сумами у вигляді шахів,які складені з компонентів країн які їх ввели
16.09.2025 10:53 Ответить
16.09.2025 10:57 Ответить
16.09.2025 11:00 Ответить
16.09.2025 11:00 Ответить
Чим відрізняється прихована сила від очевидного для всіх безсилля? Як на мене, то ніякої різниці нема. Трамп знищив США. Rest in peace... Сьогодні американці називають свого президента Krasnobitch (червона ****). Дуже символічно! Тут прямий натяк на червоний колір республіканців і на червону доріжку для *.....
16.09.2025 11:13 Ответить
трамп, почитав твій план "перемоги" і вирішив не заважати...
16.09.2025 11:57 Ответить
Європа запровадила 18 пакетів санкцій - і який з них був толк?
16.09.2025 12:05 Ответить
 
 