Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися. Європа запровадила 18 пакетів санкцій, бракує сильного пакету від США, - Зеленський

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити диктатора Володимира Путіна боятися його.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що США досить сильні, щоб ухвалювати власні рішення", - сказав Зеленський.

Він також висловив думку, що Трамп може надати Україні системи протиповітряної оборони "в необхідній кількості, і в США їх достатньо".

Зеленський впевнений, що Сполучені Штати можуть застосувати санкції, щоб зашкодити російській економіці, "плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його".

Також читайте: Захід може змусити Путіна переглянути його плани проти України, - Bloomberg

"Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії. І все, чого зараз бракує, – це сильного пакету санкцій від США", - наголосив президент.

Раніше Зеленський заявляв, що Путін шукає шляхи виходу "з політичної ізоляції" та намагається обдурити Трампа.

Зеленський Володимир (25473) путін володимир (24810) санкції (12714) Трамп Дональд (7136)
Топ коментарі
+3
більше всього трамп боїться "мертвої руки" Епштейна, яка знаходиться у кремлі
показати весь коментар
16.09.2025 11:08 Відповісти
+2
Кожного разу, одне і теж. Хтось щось постійно винен.
показати весь коментар
16.09.2025 10:57 Відповісти
+1
рудий сам боїться пуйла
показати весь коментар
16.09.2025 10:48 Відповісти
рудий сам боїться пуйла
показати весь коментар
16.09.2025 10:48 Відповісти
Поки навпаки - Трамп путлєра боїться
показати весь коментар
16.09.2025 10:49 Відповісти
більше всього трамп боїться "мертвої руки" Епштейна, яка знаходиться у кремлі
показати весь коментар
16.09.2025 11:08 Відповісти
а Байден також мав достатньо сили?
показати весь коментар
16.09.2025 10:49 Відповісти
чого ж ще досі ні Байден, ні Трамп своєю "силою" не скористалися? Навіть НАТО замість того, щоб показати якусь силу, веде тільки розмови "про сильне НАТО ніколи раніше".
показати весь коментар
16.09.2025 10:52 Відповісти
бо може цілі були інші і війна повинна тривати і далі??ви досі не розумієте що навкруги і чому так???до речі вчора бачив ролик яким популяризують в непалі,бангладеш та індії отримання громадянства і сюди вже їдуть темнопикі чурбани , нові українці за щасливою ,і це відосики з їх центральних каналів,готовтеся розказувати їм лекції про мову та важливість користування в побуті....
показати весь коментар
16.09.2025 11:10 Відповісти
....долею,на радість одиноким жінкам,без каліцтва та птср потенційні партнери для сімей та з импортованим ісламом та буддизмом,....
показати весь коментар
16.09.2025 11:13 Відповісти
зробимо америку знову сопливою
показати весь коментар
16.09.2025 10:50 Відповісти
пакети санкцій летять зараз над Сумами у вигляді шахів,які складені з компонентів країн які їх ввели
показати весь коментар
16.09.2025 10:53 Відповісти
Кожного разу, одне і теж. Хтось щось постійно винен.
показати весь коментар
16.09.2025 10:57 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 11:00 Відповісти
Чим відрізняється прихована сила від очевидного для всіх безсилля? Як на мене, то ніякої різниці нема. Трамп знищив США. Rest in peace... Сьогодні американці називають свого президента Krasnobitch (червона ****). Дуже символічно! Тут прямий натяк на червоний колір республіканців і на червону доріжку для *****...
показати весь коментар
16.09.2025 11:13 Відповісти
трамп, почитав твій план "перемоги" і вирішив не заважати...
показати весь коментар
16.09.2025 11:57 Відповісти
Європа запровадила 18 пакетів санкцій - і який з них був толк?
показати весь коментар
16.09.2025 12:05 Відповісти
 
 