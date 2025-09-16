Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися. Європа запровадила 18 пакетів санкцій, бракує сильного пакету від США, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити диктатора Володимира Путіна боятися його.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що США досить сильні, щоб ухвалювати власні рішення", - сказав Зеленський.

Він також висловив думку, що Трамп може надати Україні системи протиповітряної оборони "в необхідній кількості, і в США їх достатньо".

Зеленський впевнений, що Сполучені Штати можуть застосувати санкції, щоб зашкодити російській економіці, "плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його".

Також читайте: Захід може змусити Путіна переглянути його плани проти України, - Bloomberg

"Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії. І все, чого зараз бракує, – це сильного пакету санкцій від США", - наголосив президент.

Раніше Зеленський заявляв, що Путін шукає шляхи виходу "з політичної ізоляції" та намагається обдурити Трампа.