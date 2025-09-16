Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися. Європа запровадила 18 пакетів санкцій, бракує сильного пакету від США, - Зеленський
Президент США Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити диктатора Володимира Путіна боятися його.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що США досить сильні, щоб ухвалювати власні рішення", - сказав Зеленський.
Він також висловив думку, що Трамп може надати Україні системи протиповітряної оборони "в необхідній кількості, і в США їх достатньо".
Зеленський впевнений, що Сполучені Штати можуть застосувати санкції, щоб зашкодити російській економіці, "плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його".
"Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії. І все, чого зараз бракує, – це сильного пакету санкцій від США", - наголосив президент.
Раніше Зеленський заявляв, що Путін шукає шляхи виходу "з політичної ізоляції" та намагається обдурити Трампа.
