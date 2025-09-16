Захід може змусити Путіна переглянути його плани проти України, - Bloomberg

Захід готовий посилювати економічний та політичний тиск на Росію, а час для Кремля може виявитися вирішальним, якщо США та Європа діятимуть узгоджено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Він зазначає, що російський диктатор Володимир Путін має рацію, що час для України спливає, однак він може стати вирішальним і для самого Кремля - за умови, що Вашингтон і європейські столиці діятимуть узгоджено та рішуче.

Аналітик підкреслює, що першими сигналами такого підходу стали дві події. По-перше, Трамп окреслив умови, за яких готовий посилити санкції проти Москви. По-друге, Європейська комісія фактично підтримала план використання заморожених активів російського центрального банку на суму близько 330 млрд доларів як фінансовий інструмент проти РФ.

Трамп у неділю оприлюднив у соцмережі Truth Social допис із вимогами до членів НАТО. Він закликав союзників насамперед повністю припинити імпорт російської нафти, а потім приєднатися до мит проти Китаю та Індії, щоб скоротити їхні закупівлі енергоносіїв із РФ і сприяти завершенню війни в Україні.

Нова позиція виглядає жорсткішою за попередні заяви Білого дому, але викликає сумніви щодо реальної готовності Трампа діяти. Як зазначає експерт Чемпіон, допис радше звучав як претензії до європейських партнерів, ніж як пряма загроза Москві — Путіна у ньому не згадано.

Експерти вважають, що сам факт формулювання Трампом чітких умов сприймається як прогрес. Якщо союзники по НАТО зможуть їх виконати, це створить реальні важелі для примусу Кремля до переговорів. Європейський Союз уже значно скоротив залежність від російських енергоносіїв з початку повномасштабної війни 2022 року, хоча для Угорщини та Словаччини були зроблені винятки. Лідери цих країн, давні політичні партнери Трампа і прихильники більш м’якого курсу щодо Кремля, досі отримують російську нафту через трубопровід "Дружба".

На думку експерта Чемпіона, Трамп правий в оцінці нафтосанкцій: вони залишаються слабким місцем західної політики та головним джерелом доходів російського бюджету. У мирний час нафтогалузь забезпечувала від 30% до 50% державних доходів РФ, і позбавлення Кремля цих коштів значно ускладнило б фінансування війни без додаткового тиску на населення.

Російська економіка досі відносно витримувала ефект санкцій, проте, як зазначає експерт Чемпіон, зараз настав особливо ефективний момент для посилення заходів Заходу. Переорієнтація економіки РФ на військові потреби створила дисбаланси, що роблять її більш вразливою до зовнішнього тиску. Банки перевантажені проблемними кредитами, значну частину яких приховують для підтримки оборонного виробництва.

Колишній американський банкір і фахівець із російської енергетики Крейг Кеннеді оцінює, що від 42% до 54% оборонних витрат Росії не відображаються у відкритому бюджеті, а корпоративний борг за перші три роки повномасштабної війни зріс на 71%, або на 446 млрд доларів.

Обсяг кредитів для російської оборонної промисловості в поєднанні з дефіцитом робочої сили - через мобілізацію та виїзд чоловіків за кордон - підвищив інфляцію в Росії. Центральний банк змушений був підняти ключову ставку до 21%, що гальмує економічне зростання навіть за розширеного бюджетного дефіциту.

Водночас за словами Чемпіона, українська кампанія з використання безпілотників і ракет дальньої дії по резервуарах та нафтопереробних заводах Росії значно, хоч і нерівномірно, вплинула на її видобуток нафти. У поєднанні з санкціями США та ЄС і фінансовим планом підтримки оборони України це може суттєво змінити розрахунки Кремля щодо продовження війни.

Чемпіон зауважує, що поки все це залишається гіпотетичним. Трамп ще не реалізував свої погрози щодо жорсткіших заходів проти Росії, а підвищення мит на імпорт із Китаю та Індії "легше сказати, ніж зробити". Також ЄС досі не досяг єдності щодо конфіскації російських активів, захищених суверенним імунітетом, особливо тих, що зберігаються у Бельгії.

Попри це, повідомлення про визначення Єврокомісією механізму використання заморожених коштів "вселяє оптимізм". Обрана схема, запропонована Чемпіоном ще в липні, дозволяє обійти складнощі прямої конфіскації та перетворити гроші на позики, які Росія поверне лише після виплати репарацій, що спеціальна комісія ООН, на думку автора, неминуче визнає належними у найближчі роки.

Чемпіон висловлює занепокоєння тим, що всі ці кроки не складаються у "послідовну, рішучу стратегію зупинки Путіна на сході України", а радше виглядають як ситуативні й тимчасові. На його думку, щоб змусити Кремль відмовитися від подальшої війни, Путін має бути впевнений, що зобов’язання Заходу підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно" є непорушними.

"Трамп не є непорушним", — зауважує автор, підкреслюючи, що Європа також страждає від браку ресурсів і політичних обмежень. Центристські лідери, які усвідомлюють масштаб російської загрози, поступово поступаються місцем популістам крайнього правого крила. Останні, за словами Чемпіона, "не розуміють реальності" й часто сприймають Путіна як потенційного союзника у власній культурній війні проти лібералізму. Серед них він називає Віктора Орбана в Угорщині, Роберта Фіцо у Словаччині, лідерів "Національного об'єднання" у Франції, "Партії реформ" у Великій Британії та "Альтернативи для Німеччини"у ФРН.

"Путін має рацію, що час для України спливає. Він може спливати і для нього, але тільки якщо Трамп і Європа нарешті вирішать це зробити", - підсумовує Чемпіон.