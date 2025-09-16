Запад может заставить Путина пересмотреть его планы против Украины, - Bloomberg

Запад готов усиливать экономическое и политическое давление на Россию, а время для Кремля может оказаться решающим, если США и Европа будут действовать согласованно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он отмечает, что российский диктатор Владимир Путин прав, что время для Украины истекает, однако оно может стать решающим и для самого Кремля - при условии, что Вашингтон и европейские столицы будут действовать согласованно и решительно.

Аналитик подчеркивает, что первыми сигналами такого подхода стали два события. Во-первых, Трамп очертил условия, при которых готов усилить санкции против Москвы. Во-вторых, Европейская комиссия фактически поддержала план использования замороженных активов российского центрального банка на сумму около 330 млрд долларов в качестве финансового инструмента против РФ.

Трамп в воскресенье обнародовал в соцсети Truth Social сообщение с требованиями к членам НАТО. Он призвал союзников прежде всего полностью прекратить импорт российской нефти, а затем присоединиться к пошлинам против Китая и Индии, чтобы сократить их закупки энергоносителей из РФ и способствовать завершению войны в Украине.

Новая позиция выглядит жестче предыдущих заявлений Белого дома, но вызывает сомнения относительно реальной готовности Трампа действовать. Как отмечает эксперт Чемпион, сообщение скорее звучало как претензии к европейским партнерам, чем как прямая угроза Москве - Путин в нем не упомянут.

Эксперты считают, что сам факт формулировки Трампом четких условий воспринимается как прогресс. Если союзники по НАТО смогут их выполнить, это создаст реальные рычаги для принуждения Кремля к переговорам. Европейский Союз уже значительно сократил зависимость от российских энергоносителей с начала полномасштабной войны 2022 года, хотя для Венгрии и Словакии были сделаны исключения. Лидеры этих стран, давние политические партнеры Трампа и сторонники более мягкого курса в отношении Кремля, до сих пор получают российскую нефть через трубопровод "Дружба".

По мнению эксперта Чемпиона, Трамп прав в оценке нефтесанкций: они остаются слабым местом западной политики и главным источником доходов российского бюджета. В мирное время нефтеотрасль обеспечивала от 30% до 50% государственных доходов РФ, и лишение Кремля этих средств значительно усложнило бы финансирование войны без дополнительного давления на население.

Российская экономика до сих пор относительно выдерживала эффект санкций, однако, как отмечает эксперт Чемпион, сейчас наступил особенно эффективный момент для ужесточения мер Запада. Переориентация экономики РФ на военные нужды создала дисбалансы, делающие ее более уязвимой к внешнему давлению. Банки перегружены проблемными кредитами, значительную часть которых скрывают для поддержки оборонного производства.

Бывший американский банкир и специалист по российской энергетике Крейг Кеннеди оценивает, что от 42% до 54% оборонных расходов России не отражаются в открытом бюджете, а корпоративный долг за первые три года полномасштабной войны вырос на 71%, или на 446 млрд долларов.

Объем кредитов для российской оборонной промышленности в сочетании с дефицитом рабочей силы - из-за мобилизации и выезда мужчин за границу - повысил инфляцию в России. Центральный банк вынужден был поднять ключевую ставку до 21%, что тормозит экономический рост даже при расширенном бюджетном дефиците.

В то же время, по словам Чемпиона, украинская кампания по использованию беспилотников и ракет дальнего действия по резервуарам и нефтеперерабатывающим заводам России значительно, хоть и неравномерно, повлияла на ее добычу нефти. В сочетании с санкциями США и ЕС и финансовым планом поддержки обороны Украины это может существенно изменить расчеты Кремля о продолжении войны.

Чемпион отмечает, что пока все это остается гипотетическим. Трамп еще не реализовал свои угрозы относительно более жестких мер против России, а повышение пошлин на импорт из Китая и Индии "легче сказать, чем сделать". Также ЕС до сих пор не достиг единства относительно конфискации российских активов, защищенных суверенным иммунитетом, особенно тех, что хранятся в Бельгии.

Несмотря на это, сообщение об определении Еврокомиссией механизма использования замороженных средств "вселяет оптимизм". Выбранная схема, предложенная Чемпионом еще в июле, позволяет обойти сложности прямой конфискации и превратить деньги в займы, которые Россия вернет только после выплаты репараций, которые специальная комиссия ООН, по мнению автора, неизбежно признает надлежащими в ближайшие годы.

Чемпион выражает обеспокоенность тем, что все эти шаги не складываются в "последовательную, решительную стратегию остановки Путина на востоке Украины", а скорее выглядят как ситуативные и временные. По его мнению, чтобы заставить Кремль отказаться от дальнейшей войны, Путин должен быть уверен, что обязательства Запада поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" являются незыблемыми.

"Трамп не является незыблемым", - замечает автор, подчеркивая, что Европа также страдает от нехватки ресурсов и политических ограничений. Центристские лидеры, которые осознают масштаб российской угрозы, постепенно уступают место популистам крайнего правого крыла. Последние, по словам Чемпиона, "не понимают реальности" и часто воспринимают Путина как потенциального союзника в собственной культурной войне против либерализма. Среди них он называет Виктора Орбана в Венгрии, Роберта Фицо в Словакии, лидеров "Национального объединения" во Франции, "Партии реформ" в Великобритании и "Альтернативы для Германии" в ФРГ.

"Путин прав, что время для Украины истекает. Оно может истекать и для него, но только если Трамп и Европа наконец решат это сделать", - заключает Чемпион.