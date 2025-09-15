РУС
Для Путина продолжение войны в Украине является залогом политического выживания, - Politico

Путин не может отказаться от войны

Российский диктатор Владимир Путин обещал россиянам победу не только над Украиной, но и над "коллективным Западом", поэтому не может просто завершить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Как отметил старший аналитик лондонского Центра новых евразийских стратегий Николай Петров, Путин стал "президентом войны", и возвращение к мирной жизни будет расценено как понижение в должности.

"Независимо от условий, он не может отказаться от этой роли", - сказал Петров.

Хотя сейчас российская армия имеет определенные успехи на фронте благодаря дефициту вооружения в Украине, этот прогресс является обманчивым, поскольку достигается ценой огромных потерь, которые, по оценкам, достигают миллиона человек. Кроме того, война негативно влияет на российскую экономику.

Эксперты отмечают, что главной угрозой для Путина является не либеральная оппозиция, а группа националистов, которым он обещал победу не только над Украиной, но и над "коллективным Западом". По словам бывшего российского дипломата Александра Баунина, в агрессивной части военно-политического истеблишмента существует желание уничтожить НАТО и показать его недееспособность.

Аналитик Кирилл Рогов считает, что атакой на Польшу Путин посылает сигнал западным лидерам, которые обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности. Этот шаг демонстрирует, что Россия может атаковать страны НАТО, которые, как оказалось, не имеют надлежащих систем обороны. Такие атаки, как отметил Баунин, являются проверкой решимости Альянса защищать своих членов. Кремль отвергает обвинения, утверждая, что дроны не намеревались атаковать польские объекты. Рогов охарактеризовал это как "типичный путинский троллинг и зондирование", позволяющий интерпретировать событие как преднамеренное или случайное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп усомнился в своей способности влиять на Путина в вопросе завершения войны РФ против Украины, - Axios

+9
"Для Путіна продовження війни в Україні є запорукою політичного виживання", як і для Зеленського.
15.09.2025 07:20 Ответить
+4
А чого йому не воювати коли червону доріжку стелять.
15.09.2025 08:02 Ответить
+3
ка*апи воюють не самі, а разом з комуністичним китаєм+шос. Мета - витіснити сша з євроазійського континенту!!!!!!!!!!!!!! І вони будуть воювати з підтримкою шос ще довго!!!!!!!!! Українці за що воюють?! За інтереси сша?! Навіщо українцям це?! Якщо аудит підтвердив, що 30 відсотків допомоги, що сша надали Україні, - це була липа!!!!!!!!!!!! ТОБТО, обманули сша не тільки з Будапештським меморандумом, а й з військовою зброєю!!!!!!!!!!!! І так у всьому!!!!!
Якщо країни ната не збивають годину дрон, чекаючи, щоб він полетів в Україну вбивати дітей, то про що мова взагалі?????
15.09.2025 07:20 Ответить
Мова про те, що потрібно було думати головою, а не жопою ще 30 років назад. А зараз я вже не знаю, що робити. Здаватись кацапам не можна, воювати також.
15.09.2025 07:38 Ответить
Якщо результатом війни українці стануть суверенами в своїй країні, буде повалений олігархат, україно фобна система, проведена тотальна люстрація , запроваджено інститут негромадянства , а країна стане членом шенгену - є за що ... Але для цього українці повинні мати справжнього лідера дуже бажано українця за національністю.
Якщо цього не буде зроблено тоді це звичайне винищення людей , а для чого і для кого є різні думки.
15.09.2025 07:43 Ответить
Мова взагалi то про те, що i Штати, i нарабсея бояться Китаю, тобто, вони у цьому питаннi - брати. Штати не зацiкавленi у повному розвалу цапорилii, як здержуючий фактор експансii Китаю в Евразiю(постсаавецьку). Та США охочi до максимального ослаблення кацапердii , без "летальних" наслiдкiв. Ось тому й дають нам мiзер зброi, щоби в нас життя лишень жеврiло(не пiд кацапами), та кацапська мiць, щоби в наших теренах перемелювалася. А торгувати США зi срасеюшкой, як з cировинним придатком, буде завжди. Та шо там завжди, заре Штати мають оборутки з каазлабадiею по нафто-газу. Нам чому Трамп забороняв гатити по кацап-нафтокомплексам? -Бо штатiвська нафта iз Середньоi Азii, по кацапопроводам, в тому числi i через Новорос йшла на свiтовий ринок. Ось i зрозумiй, чи то кацапськi вуглеводи набивають казну кацапii, чи то американськi, що одне й те ж. Ось тому й санкцii трамп(йе)здол не квапиться вводити, мовляв Европа мае вiдмовитись вiд кацап-нафти, бо я такий пухнастий та не заплямований(кацап-нафто-газом). Тiпо, Европа переходить дорогу Трампу в вуглеводнiй СДЕЛКЕ(хву яке гидотне слово) з цапостаном.
15.09.2025 08:38 Ответить
Та в усьму винні ці американці. Це вони посварили два братні народи ще на майдані за печєнькі від Нуланд....
15.09.2025 08:44 Ответить
Ну мало про що кукурікає старий пирдун, фюрер свинорейху *****. Коли в нього протікає стеля, то він росказує, що кацапія всіх перемагає, історію переписує, ставить все з ніг на голова. А жителі кацапського свинорейху настільки тупі, що вірять кожному висеру *****. Старий дурень не баче, що єкономіка кацапії вже починає розвалюватись і скочеється в прірву.
15.09.2025 07:28 Ответить
У росіян менталітет - якщо виграють, то будуть терпіти.
А якщо пукін буде програвати, то замочать його в кремлівському сортирі.
15.09.2025 07:35 Ответить
Так прикол в чому, муйлуша на каазлабадi - це опудало, це хлопчик для побиття. Там править "комiтет-300" - старi саавецькi маразматики. Ось коли вони всi до одного виздихають, у хрюкальноi краiни знову з`виться шанс перестати бути руSSiше швайне.
15.09.2025 08:44 Ответить
В жовтневу 1917 року революцiю, також в 1991 роцi, коли кацапи розвалили СРСР, такий шанс у ластоногих ааленей був. Та вони двiчi його профукали.
15.09.2025 08:51 Ответить
Доречi, дiд муйлушi до революцii(17-го року)працював поварем в членiнградському ресторанi , годував буржуiв. Пiсля революцii годував членина з Крупською, а потiiм i Сталiна. Падло вижило при всих часах та народах. То ж тепер зрозумiло, що пиня хоче виправити помилку членiна, та вiдтворити цапоiмперiю... Та слюнтяй погана конче.
15.09.2025 08:58 Ответить
З часу завоювання білого дому, в нього таки зʼявився непоганий шанс, але вікно шансу обмежене часом: треба встигнути до колапсу економіки. Виникає змагання, або Україна з допомогою Європи покладе економіку рашки швидше, або трампакс та китай і ко допоможуть пуйлу додавити Україну швидше.
15.09.2025 09:54 Ответить
Дурня! Путлер выстроил систему! И эта система работает во всех ситуациях. Она самодостаточна, и только при потере "питания" она станет, но не хотят бесполезные западные балаболы от этого "питания" отказываться! Все остальное трындеж.
15.09.2025 08:01 Ответить
Система вибудувана ще за часів Петра І, якщо не раніше.
15.09.2025 09:29 Ответить
Не вопрос когда она построена! Вопрос в том, что она работает! Остальное ПиСтешь!
15.09.2025 09:30 Ответить
"Для путіна продовження війни в Україні є запорукою політичного виживання". Ну, слово "політичного" тут зайве.
15.09.2025 09:28 Ответить
Слово в слово, тільки підставте прізвище зєчма. Інтереси співпадають, всі дії спрямовані саме на продовження війни. Зєбарани пускають слюні на гундосі слова, бо дії нічим аналізувати.
15.09.2025 09:39 Ответить
Як і для Зеленского та Шобли при владі.
15.09.2025 11:18 Ответить
 
 