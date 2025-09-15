Российский диктатор Владимир Путин обещал россиянам победу не только над Украиной, но и над "коллективным Западом", поэтому не может просто завершить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Как отметил старший аналитик лондонского Центра новых евразийских стратегий Николай Петров, Путин стал "президентом войны", и возвращение к мирной жизни будет расценено как понижение в должности.

"Независимо от условий, он не может отказаться от этой роли", - сказал Петров.

Хотя сейчас российская армия имеет определенные успехи на фронте благодаря дефициту вооружения в Украине, этот прогресс является обманчивым, поскольку достигается ценой огромных потерь, которые, по оценкам, достигают миллиона человек. Кроме того, война негативно влияет на российскую экономику.

Эксперты отмечают, что главной угрозой для Путина является не либеральная оппозиция, а группа националистов, которым он обещал победу не только над Украиной, но и над "коллективным Западом". По словам бывшего российского дипломата Александра Баунина, в агрессивной части военно-политического истеблишмента существует желание уничтожить НАТО и показать его недееспособность.

Аналитик Кирилл Рогов считает, что атакой на Польшу Путин посылает сигнал западным лидерам, которые обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности. Этот шаг демонстрирует, что Россия может атаковать страны НАТО, которые, как оказалось, не имеют надлежащих систем обороны. Такие атаки, как отметил Баунин, являются проверкой решимости Альянса защищать своих членов. Кремль отвергает обвинения, утверждая, что дроны не намеревались атаковать польские объекты. Рогов охарактеризовал это как "типичный путинский троллинг и зондирование", позволяющий интерпретировать событие как преднамеренное или случайное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп усомнился в своей способности влиять на Путина в вопросе завершения войны РФ против Украины, - Axios