Для Путіна продовження війни в Україні є запорукою політичного виживання, - Politico

Путін не може відмовитися від війни

Російський диктатор Володимир Путін обіцяв росіянам перемогу не лише над Україною, а й над "колективним Заходом", тому не може просто завершити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Як зазначив старший аналітик лондонського Центру нових євразійських стратегій Микола Петров, Путін став "президентом війни", і повернення до мирного життя буде розцінене як пониження в посаді.

"Незалежно від умов, він не може відмовитися від цієї ролі", – сказав Петров.

Хоча зараз російська армія має певні успіхи на фронті завдяки дефіциту озброєння в України, цей прогрес є оманливим, оскільки досягається ціною величезних втрат, які, за оцінками, сягають мільйона осіб. Крім того, війна негативно впливає на російську економіку.

Експерти зазначають, що головною загрозою для Путіна є не ліберальна опозиція, а група націоналістів, яким він обіцяв перемогу не лише над Україною, а й над "колективним Заходом". За словами колишнього російського дипломата Олександра Бауніна, в агресивній частині військово-політичного істеблішменту існує бажання знищити НАТО і показати його недієздатність.

Аналітик Кирило Рогов вважає, що атакою на Польщу Путін посилає сигнал західним лідерам, які обговорюють надання Україні гарантій безпеки. Цей крок демонструє, що Росія може атакувати країни НАТО, які, як виявилося, не мають належних систем оборони. Такі атаки, як зазначив Баунін, є перевіркою рішучості Альянсу захищати своїх членів. Кремль відкидає звинувачення, стверджуючи, що дрони не мали наміру атакувати польські об'єкти. Рогов охарактеризував це як "типовий путінський тролінг і зондування", що дозволяє інтерпретувати подію як навмисну або випадкову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп засумнівався у своїй здатності впливати на Путіна в питанні завершення війни РФ проти України, - Axios

"Для Путіна продовження війни в Україні є запорукою політичного виживання", як і для Зеленського.
15.09.2025 07:20 Відповісти
ка*апи воюють не самі, а разом з комуністичним китаєм+шос. Мета - витіснити сша з євроазійського континенту!!!!!!!!!!!!!! І вони будуть воювати з підтримкою шос ще довго!!!!!!!!! Українці за що воюють?! За інтереси сша?! Навіщо українцям це?! Якщо аудит підтвердив, що 30 відсотків допомоги, що сша надали Україні, - це була липа!!!!!!!!!!!! ТОБТО, обманули сша не тільки з Будапештським меморандумом, а й з військовою зброєю!!!!!!!!!!!! І так у всьому!!!!!
Якщо країни ната не збивають годину дрон, чекаючи, щоб він полетів в Україну вбивати дітей, то про що мова взагалі?????
15.09.2025 07:20 Відповісти
Ну мало про що кукурікає старий пирдун, фюрер свинорейху *****. Коли в нього протікає стеля, то він росказує, що кацапія всіх перемагає, історію переписує, ставить все з ніг на голова. А жителі кацапського свинорейху настільки тупі, що вірять кожному висеру *****. Старий дурень не баче, що єкономіка кацапії вже починає розвалюватись і скочеється в прірву.
15.09.2025 07:28 Відповісти
