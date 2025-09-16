РУС
519 9

Зеленский: "Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар, чтобы Европа, США не давали России времени на войну". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Типичные сутки для России, которая, к сожалению, избегает действительно сильного давления мира в ответ на затягивание войны. Ночь - серия жестоких ударов реактивной артиллерией и авиабомбами по Запорожью. По обычным домам и городской инфраструктуре. Количество раненых, к сожалению, в течение дня увеличилось. Есть погибшие. Утро - повторный удар российскими дронами по гражданскому логистическому центру в Киевской области. Никакого военного смысла. Целенаправленный российский удар по украинскому предпринимательству", - сообщил Зеленский.

День - удар по центру Харькова, по зданиям университета. Национальный фармацевтический университет для России - просто мишень. Продолжаются и постоянные удары российскими управляемыми авиабомбами по громадам Сумщины, Харьковщины, Донетчины. Бьют FPV-дронами в Запорожской области. Постоянные артобстрелы Херсона.

По словам Зеленского, пока Россия не будет чувствовать своих действительно сильных потерь, и, прежде всего, - потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны. Президент заявил, что важно, чтобы мир реагировал на каждый удар. Важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны "семерки" и "двадцатки" не дарили России времени - времени на войну. Поэтому нужны сильные санкции, сильные тарифы на российскую торговлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным, но без условий Кремля

Автор: 

Світ зараз на паузі
16.09.2025 16:12 Ответить
Світ,сві,світ,світ
16.09.2025 16:13 Ответить
2058-й рік: "Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та "двадцятки" не дарували Росії час - час на війну. Відтак потрібні сильні санкції, сильні тарифи на російську торгівлю."

16.09.2025 16:14 Ответить
Для чого нам знати "думку" цього поца?
16.09.2025 16:15 Ответить
... коли тексти йому пишуть РИГИ
16.09.2025 16:43 Ответить
Тобі 🐏 тупорилому півроку говорили: "Готуйся до війни!"
Сильно ти реагував на це?
Ні!
Ти вий🤬вся!
Показував свої понти і готувався до шашличків на травневі.
А тепер, весь світ має реагувати на обстріли України, бо 🤡 всюди обі💩ся, де тільки зміг.
16.09.2025 16:58 Ответить
А чому ви вирішили, що воно обісралося всюди? Це зовісім не так, дещо з обіцяного воно виконало. Відведення військ, гроші у асфальт з одночасним будівництвом доріг для швидкого просування своїх, кацапських, військ, той же Чонгар і акваторія Азовського моря, звілнення бойових генералів і призначення слухняних, переслідування патріотів і кришування мародерів. Так що, стверджувати, що воно обісралося всюди, несправедливо. Звісно, можна було ще більше зробити для перемоги своїх хазяїв з московіїї, але ж воно дебільненьке, та й українці (не хохли) завадили.
16.09.2025 17:32 Ответить
Це яке шашличний реагував розмінував а потім до шашликів сказав готуватися
16.09.2025 18:04 Ответить
Важливо Вєнька, щоб ти ублюдок щез з політичного горизонту країни, і більше про тебе шакал ніхто і ніколи не чув.
16.09.2025 18:12 Ответить
 
 