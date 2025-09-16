Зеленский: "Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар, чтобы Европа, США не давали России времени на войну". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Типичные сутки для России, которая, к сожалению, избегает действительно сильного давления мира в ответ на затягивание войны. Ночь - серия жестоких ударов реактивной артиллерией и авиабомбами по Запорожью. По обычным домам и городской инфраструктуре. Количество раненых, к сожалению, в течение дня увеличилось. Есть погибшие. Утро - повторный удар российскими дронами по гражданскому логистическому центру в Киевской области. Никакого военного смысла. Целенаправленный российский удар по украинскому предпринимательству", - сообщил Зеленский.
День - удар по центру Харькова, по зданиям университета. Национальный фармацевтический университет для России - просто мишень. Продолжаются и постоянные удары российскими управляемыми авиабомбами по громадам Сумщины, Харьковщины, Донетчины. Бьют FPV-дронами в Запорожской области. Постоянные артобстрелы Херсона.
По словам Зеленского, пока Россия не будет чувствовать своих действительно сильных потерь, и, прежде всего, - потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны. Президент заявил, что важно, чтобы мир реагировал на каждый удар. Важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны "семерки" и "двадцатки" не дарили России времени - времени на войну. Поэтому нужны сильные санкции, сильные тарифы на российскую торговлю.
Сильно ти реагував на це?
Ні!
Ти вий🤬вся!
Показував свої понти і готувався до шашличків на травневі.
А тепер, весь світ має реагувати на обстріли України, бо 🤡 всюди обі💩ся, де тільки зміг.