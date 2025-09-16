УКР
Росіяни скинули вибухівку з дрона на Чернігівщині: пошкоджено приватний будинок. ФОТОрепортаж

Російські війська зранку атакували приватний будинок у прикордонному селі Архипівка Семенівської громади Чернігівської області, скинувши вибухівку з безпілотника.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару житловий будинок, у якому мешкає родина з трьох осіб, зазнав пошкоджень. Постраждалих немає.

обстріл архипівки
Фото: Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов

обстріл архипівки
Фото: Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов

обстріл (30874) Чернігівська область (1037) Новгород-Сіверський район (39) Архипівка (1)
Ударів у відповідь як завжди не буде. Нас постійно ******** тільки тому, що ми ні на що не здатні.
показати весь коментар
16.09.2025 15:52 Відповісти
Саме цікаве - там проживають "русскоязичниє!!" Української мови, я там не чув...
показати весь коментар
16.09.2025 15:55 Відповісти
 
 