Росіяни скинули вибухівку з дрона на Чернігівщині: пошкоджено приватний будинок. ФОТОрепортаж
Російські війська зранку атакували приватний будинок у прикордонному селі Архипівка Семенівської громади Чернігівської області, скинувши вибухівку з безпілотника.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок удару житловий будинок, у якому мешкає родина з трьох осіб, зазнав пошкоджень. Постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар16.09.2025 15:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар16.09.2025 15:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль