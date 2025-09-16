Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Черниговщине: поврежден частный дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска утром атаковали частный дом в приграничном селе Архиповка Семеновской громады Черниговской области, сбросив взрывчатку с беспилотника.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате удара жилой дом, в котором проживает семья из трех человек, подвергся повреждениям. Пострадавших нет.

