Росіяни атакували цивільний автомобіль FPV-дроном на Запоріжжі: двоє поранених
Російські війська вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю в одному з населених пунктів Запорізького району.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався неподалік села Таврійське. Автомобіль рухався автодорогою, коли по ньому влучив ворожий дрон.
Водій та пасажир отримали поранення, їм надали необхідну медичну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль