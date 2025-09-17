Окупанти вдарили дроном по маршрутці на Запоріжжі: поранено людину. ФОТО

Війська РФ атакували Василівський район Запорізької області fpv-дроном.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна людина поранена - ворог ударив по маршрутці у Василівському районі. У Приморському fpv-дрон влучив у припаркований транспортний засіб. Автобус пошкоджений", - йдеться у повідомленні.

Пораненій людині надається необхідна медична допомога.

Також читайте: Росіяни атакували цивільний автомобіль FPV-дроном на Запоріжжі: двоє поранених

Обстріли Запорізької області за добу

За даними ОВА, 16 вересня внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула ще 22 - дістали поранень, серед них - четверо дітей.

Впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, як зазначається, війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Балабиному, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю, Червоному та Успенівці.

406 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Таврійське, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червоне, Чарівне та Новоандріївку.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Запоріжжя, Плавнів, Червоного та Новоданилівки.

168 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Червоного, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Надійшло 329 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель комерційних і складських приміщень.