Війська РФ атакували fpv-дроном житлову забудову Приморського: поранено жінку
Зранку 20 вересня 2025 року війська РФ атакували fpv-дроном житлову забудову у Приморському Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"87-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Василівський район. росіяни ударили fpv-дроном по житловій забудові у Приморському. Будинок пошкоджений", - йдеться у повідомленні.
Жінка отримує усю необхідну допомогу.
Більше інформації про ворожу атаку на Приморське на цю мить не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль