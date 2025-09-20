Війська РФ атакували fpv-дроном житлову забудову Приморського: поранено жінку

Зранку 20 вересня 2025 року війська РФ атакували fpv-дроном житлову забудову у Приморському Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"87-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Василівський район. росіяни ударили fpv-дроном по житловій забудові у Приморському. Будинок пошкоджений", - йдеться у повідомленні.

Жінка отримує усю необхідну допомогу.

Більше інформації про ворожу атаку на Приморське на цю мить не відомо.