Рашисти намагаються вийти на околиці Приморського на Оріхівському напрямку, - Сили оборони півдня

РФ намагається вийти на околиці Приморського Запорізької області

Російські загарбники намагаються вийти на околиці Приморського Запорізької області, що на Оріхівському напрямку.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На напрямку Приморське-Плавні-Кам'янське противник щодня проводить свої штурмові дії, намагаючись остаточно захопити населені пункти Кам'янське і Плавні, і намагається вийти на околиці Приморського", - зазначив він.

За словами речника, ці населені пункти окупанти намагаються захопити з метою створення плацдарму для подальшого наступу на Степногірськ, а також для просування вздовж колишнього Каховського водосховища в напрямку населених пунктів Кушугум і Балабине, що фактично є південними передмістями Запоріжжя.

"Сили оборони України активно протистоять цьому, проводять пошуково-ударні дії, знищуючи групи противника, які намагаються прориватися у ці населені пункти", - додав Волошин.

