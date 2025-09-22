Війська РФ відновили штурми на Гуляйпільському напрямку із застосуванням легкомоторної техніки, - Сили оборони

Наразі на Півдні війська РФ найбільшу активність проявляють на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За минулий тиждень противник провів 31 штурмову дію у нас на напрямках, більшість з них пройшли на Запоріжжі, зокрема на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках", - зазначив речник.

Волошин додав, що упродовж двох-трьох останніх днів російські окупанти відновили штурмові дії на Гуляйпільському напрямку та провели їх у напрямку Полтавки та Ольгівського.

Також, за його словами, сьогодні ворог уперше за тривалий час у штурмових діях масово використав легкомоторну техніку, зокрема багі, квадроцикл та мотоцикл.

"Тактика цих штурмів - намагання ворога якнайшвидше вдертися на наші позиції, проте ці штурми не мали успіху. Сили оборони України знищили декілька одиниць цієї техніки, її було більше десятка", - розповів Волошин.

Водночас він поінформував, що противник намагався розпочати штурмові дії в напрямку населеного пункту Копані, однак успіху також не досяг.