Россияне штурмуют Антоновские мосты, но безуспешно, - Силы обороны

Враг не прекращает штурмов в районах железнодорожного и автомобильного Антоновских мостов, несмотря на отсутствие успехов.

об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Враг, хоть и не имеет никакого успеха, но все же не отказывается от продолжения этих штурмовых действий", - сказал Волошин.

По его словам, кроме активных штурмовых действий, противник проводит перегруппировку и ротации личного состава.

"Под прикрытием имитационных дымов, а также утреннего тумана, который прячет движение по днепровским проливам, враг пытается провести ротацию личного состава на этих островах", - пояснил спикер.

Волошин заверил, что Силы обороны Украины обнаруживают и срывают эти попытки, нанося удары по вражеской логистике и маршрутах переброски техники и людей.

Кроме того, он добавил, что россияне также активизировали авиационные удары по населенным пунктам возле бывшей Каховской дамбы.

"Например, Ольговка, Отрадокаменка, Казачье, Николаевка - враг пытается уничтожить укрытия и укрепления Сил обороны, а также под прикрытием этих ударов проводит ротации подразделений на левом берегу", - сообщил спикер.

