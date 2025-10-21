Доба на Херсонщині: під ударами Херсонський і Бериславський райони, загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та четверо поранено, пошкоджено житлові будинки й навчальні заклади.

департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів, застосовували БпЛА різних типів.

Куди бив ворог?

За даними правоохоронців, під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Антонівка, Берегове, Томина Балка, Софіївка, Садове, Кізомис, Комишани, Молодіжне, Микільське, Дніпровське, Білозерка, Янтарне, Придніпровське, Берислав, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Одрадокам’янка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Тягинка, Бургунка, Вірівка, Козацьке, Веселе.

Наслідки ворожих атак

Поліція зафіксувала пошкодження шести багатоквартирних та 16 приватних будинків, двох навчальних закладів, двох автомобілів.















Жертви ворожих обстрілів

Як зазначається, в Антонівці росіяни скинули вибухівку з БпЛА на 84-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Внаслідок атаки вона загинула на місці.

В Осокорівці через атаку ворожого дрона постраждав 36-річний місцевий житель. Чоловік дістав мінно-вибухову травму й контузію. Зазнав пошкоджень автомобіль.

Атаки на Херсон

Від ворожих артилерійських обстрілів потерпав Дніпровський район Херсона. Там пошкоджено навчальний заклад, два багатоквартирні та чотири приватні будинки.

Вранці окупанти атакували ударним дроном житловий квартал у мікрорайоні "Північний". Зазнали пошкоджень два приватні будинки.

Сьогодні ж після опівночі російські військові вдарили трьома БпЛА, попередньо, типу "Шахед" по мікрорайону "Шуменський". Отримали поранення 70-річна жінка та двоє чоловіків віком 53 і 76 років. У людей контузії й уламкові поранення кінцівок. Пошкоджено чотири багатоквартирні та стільки ж приватних будинків, приміщення школи, автомобіль.

Що передувало?

