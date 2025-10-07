Ворог зранку ударив по Херсону та Антонівці: загинув чоловік, є поранені

Зранку 7 жовтня 2025 року війська РФ завдали удару по Дніпровському району Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"З самого ранку росіяни вбили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Під ворожий удар потрапив 65-річний херсонець. Він дістав поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що орієнтовно о 06:30 росіяни теж обстріляли Дніпровський район. Внаслідок ворожої атаки 70-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги.

Постраждало шпиталізували.

За даними ОВА, сьогодні близько 07:00 окупаційні війська обстріляли також Антонівку.

"Внаслідок ворожого удару 70-річна жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення ніг. Постраждалу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості", - додали в ОВА.

Обстріли Херсонщини за добу

Як інформує ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Степанівка, Чорнобаївка, Берислав, Микільське, Широка Балка, Станіслав, Костирка, Козацьке, Білозерка, Новорайськ, Софіївка, Качкарівка, Придніпровське, Кізомис, Антонівка, Садове, Понятівка, Комишани, Дніпровське, Розлив, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Милове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Ромашкове, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 139 приватних будинків.Також окупанти понівечили фермерське господарство, магазин, господарські споруди та приватні автомобілі, водопровід та газогін", - йдеться у повідомленні

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення, з них - 3 дитини.

